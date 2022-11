Home

2 Novembre 2022

Il rapper siciliano Don Said presenta a Livorno il suo disco d’esordio

Livorno 2 novembre 2022

Sabato 5 novembre Don Said arriva a Livorno e porta al The Cage il suo disco d’esordio, curato dal producer Arden e pubblicato per l’etichetta discografica Collater.al Label; un lavoro complesso e interessante in cui si fondono hip-hop, rap e trap. Il disco d’esordio vede la partecipazione di ospiti italiani e internazionali come 2Rari, Don Pero, Lil Kapow, Sethu, Sgribaz, Enzo Benz, Fely, Madbuddy.

Pain party, questo il titolo, affronta temi di immediata comprensione nonostante una lirica complessa dividendosi fra testi goliardici e accattivanti e brani che lasciano spazio a una grande sensibilità artistica e umana, rendendolo un progetto a 360°, con un potenziale davvero trasversale.

Al centro del disco c’è il tema della ricerca spasmodica del divertimento per colmare i propri vuoti: dietro una corazza fatta di feste, risate e sorrisi c’è però un ragazzo consapevole di essere intrappolato in un vortice fatto di inquietudini e sofferenze. «Mi sono ritrovato davanti a un bivio: affrontare il dolore a mani nude o continuare a vivere come se fosse tutto un grande party – racconta Don Said – ho capito solo dopo che ogni bicchiere bevuto era un ricordo che volevo eliminare. Alcuni di questi però mi hanno portato a conoscere tante persone, a vivere momenti in cui mi sentivo davvero vivo e felice».

Nato a Catania nel 1999, Nicolò Bonafede, in arte Don Said – nome ispirato ad uno dei protagonisti del film La Haine – inizia giovanissimo a muovere i primi passi nella scena rap dell’isola. Dopo aver calcato diversi palchi in Sicilia, rilasciando nel frattempo diversi singoli autoprodotti, si trasferisce a Milano nel 2018 per perseguire la carriera musicale. Il successo del singolo Telegram (estratto dall’Ep di debutto Luna Park), uscito nel 2020, ad oggi conta più di quattro milioni di streaming solo su Spotify mentre l’Ep Luna Park ne ha accumulati più di undici

