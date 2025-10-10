Home

Provincia

Cecina

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina partecipa a UrbanNature del WWF

Cecina

10 Ottobre 2025

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina partecipa a UrbanNature del WWF

Cecina (Livorno) 10 ottobre 2025 Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina partecipa a UrbanNature del WWF

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina ha partecipato, insieme al WWF, ad una giornata dedicata alla scoperta e alla tutela della natura in città.

Nella giornata di domenica 5 ottobre u.s., il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina ha preso parte infatti all’iniziativa nazionale denominata “Urban Nature”, promossa dal WWF Italia, che si è svolta presso il parco pubblico di Villa Fabbricotti a Livorno, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e giovani al valore della natura anche negli spazi urbani.

Durante l’evento, i Carabinieri Forestali hanno allestito uno spazio informativo e didattico dove i visitatori, in particolare i più piccoli, hanno potuto conoscere da vicino le attività svolte dal Reparto per la tutela della Biodiversità e la conservazione degli ecosistemi forestali. Sono stati illustrati i progetti di educazione ambientale, gli interventi di monitoraggio delle specie faunistiche e floristiche, nonché le azioni di contrasto ai reati ambientali e agli illeciti in danno del patrimonio naturale.

La partecipazione all’iniziativa “Urban Nature” rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della sostenibilità, in un’ottica di sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza di comportamenti rispettosi dell’ambiente. L’impegno dei Carabinieri per la Biodiversità va oltre, infatti, la semplice tutela del territorio, concretizzandosi anche nel favorire una maggiore consapevolezza collettiva sul valore della Natura come bene comune da proteggere e tramandare.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina rinnova così la propria collaborazione con il WWF e con le istituzioni locali, confermando il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri nella salvaguardia del patrimonio naturale nazionale e nella formazione ecologica delle giovani generazioni.