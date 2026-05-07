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Il Rigassificatore rimane a Piombino, AVS: “da temporaneo a infrastruttura fossile permanente”. Le decisioni del Governo Meloni

Cronaca

7 Maggio 2026

Il Rigassificatore rimane a Piombino, AVS: “da temporaneo a infrastruttura fossile permanente”. Le decisioni del Governo Meloni

Piombino (Livorno) 7 maggio 2026 Il Rigassificatore rimane a Piombino, AVS: “da temporaneo a infrastruttura fossile permanente”

Rigassificatore Piombino. Francesca Ghirra (Avs), il rigassificatore rimane a Piombino. Scelta della destra inaccettabile.

L’emergenza diventa infrastruttura fossile permanente.

Oggi la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto del governo Meloni su commissari e concessioni, con al suo interno la proroga del rigassificatore di Piombino che , è inaccettabile.

Lo ha affermato nell’Aula di Montecitorio Francesca Ghirra di Avs.

La destra ha prorogato la continuità del rigassificatore – prosegue la deputata rossoverde – sulla base dell’autorizzazione originaria, compresa l’Aia, fino alla conclusione del procedimento. E se dovessero servire a nuove opere per il trasferimento in un altro sito, la proroga sarà efficace fino alla loro ultimazione: cioè ciò che avrebbe dovuto avere un carattere temporaneo assume un carattere indefinito. L’emergenza diventa infrastruttura fossile permanente. E tutto ovviamente senza un confronto e, soprattutto, senza una strategia credibile di uscita dal gas, senza un piano serio di transizione.

Andiamo avanti a tutto gas per la gioia di Trump – conclude Ghirra – e contro ogni interesse nazionale e degli abitanti della città toscana.