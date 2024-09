Home

18 Settembre 2024

Il rigore di Lo Sicco punisce gli amaranto, Gavorrano-US Livorno 2-2

Livorno 18 settembre 2024 – Il rigore di Lo Sicco punisce gli amaranto, Gavorrano-US Livorno 2-2

Gavorrano – US Livorno 2-2: Un pareggio amaro per gli amaranto

US Livorno torna da Gavorrano con un solo punto in tasca, in una partita che sembrava ormai destinata alla vittoria. Due errori difensivi, prima di Parente e poi di Calvosa, sono costati caro alla squadra di Indiani, che nonostante i gol di Capparella (su rigore) e di Dionisi, subentrato dalla panchina, non è riuscita a mantenere il vantaggio. Tra i protagonisti positivi della giornata, vanno segnalati gli stessi marcatori, insieme a Marinari, Ndoye e D’Ancona, autori di prestazioni di buon livello.

Il match sembrava in pugno, specialmente dopo il 2-1 firmato da Dionisi, entrato per dare nuova energia all’attacco. Ma un rigore trasformato da Lo Sicco nei minuti finali ha infranto i sogni di una seconda vittoria consecutiva per gli amaranto. La gara, recupero della prima giornata rinviata per maltempo, si è conclusa 2-2, lasciando un sapore amaro, poiché il risultato finale è arrivato dopo un’ottima prestazione nella prima parte di gara.

Capparella aveva aperto le marcature su rigore verso la mezz’ora del primo tempo, premiando il buon avvio dei suoi. Tuttavia, un errore difensivo di Parente ha permesso a Pino di trovare il momentaneo pareggio per i padroni di casa. La risposta di Livorno non si è fatta attendere, con Dionisi che ha riportato i suoi in vantaggio dopo il suo ingresso. Ma proprio nel finale, un’ingenuità di Calvosa ha regalato il rigore decisivo a Lo Sicco, che non ha sbagliato, siglando il 2-2 definitivo

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma il Livorno può comunque trovare aspetti positivi nella prestazione dei suoi, pur sapendo che dovrà migliorare nella gestione dei momenti cruciali del match.

Le formazioni ufficiali:

Gavorrano (3-4-1-2): Antonini; Morgantini, Brunetti, Morelli; Kernezo, Pignat, Lo Sicco, Kondaj; Tatti; Zini, Pino.

US Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente (72′ Calvosa), Brenna, Risaliti, D’Ancona; Hamlili (81′ Currarino), Bellini; Ndoye, Capparella (81′ Dionisi), Marinari (70′ Russo); Regoli (57′ Rossetti).