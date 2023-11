Home

Cronaca

Ambiente

Il Rio maggiore esonda tra via di Popogna e via dell’Ardenza (La diretta video)

Ambiente

2 Novembre 2023

Il Rio maggiore esonda tra via di Popogna e via dell’Ardenza (La diretta video)

Livorno 2 novembre 2023 – Il Rio Maggiore esonda tra via di Popogna e via dell’Ardenza (La diretta video)

Maltempo Livorno, le immagini di via di Popogna angolo via dell’Ardenza allagata. L’acqua del rio Maggiore è uscita in alcuni punti prima del ponte dei cimiteri della Misericordia. via dell’Ardenza Chiusa al traffico. Prima di essere chiusa sono caduti a causa della mota anche due scooteristi che cortunatamente non hanno riportato nessun danno fisico.

Le dirette video

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin