7 Marzo 2023

8 marzo 2023 – Il risveglio di un’energia sconvolgente e incontenibile, l’effetto della Luna in Vergine in quadratura con Marte in Gemelli

La Luna in Vergine quadratura a Marte in Gemelli risveglia in noi un’energia sconvolgente e incontenibile! Potremmo sentirci polemici e irrequieti, con una gran voglia di sperimentare e fare follie. Attenzione però, perché questa combattiva energia potrebbe causare conflitti con l’altro sesso, portarci a sperperare denaro e farci sentire come dei veri e propri rollercoaster emotivi. E se sei donna e stai attraversando il ciclo mestruale, fatti trovare pronta: potresti avere un flusso abbondante e dolore al seno.

