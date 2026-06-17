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Cronaca

Ambiente

Il Roan Livorno partecipa a pulifonfali e spiagge ad Antignano

Ambiente

17 Giugno 2026

Il Roan Livorno partecipa a pulifonfali e spiagge ad Antignano

livorno 17 giugno 2026

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Livorno ha partecipato all’iniziativa “Puli-Fondali e Spiagge”, promossa dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. L’evento si è svolto nello specchio acqueo antistante la Spiaggia del Sale di Antignano (LI), coinvolgendo su tutto il territorio nazionale associazioni di settore, studenti e istituzioni impegnate nella tutela dell’ambiente marino.

Nel corso della manifestazione, la componente subacquea della Stazione Navale di Livorno ha effettuato attività di raccolta dei rifiuti presenti sui fondali insieme ai volontari delle associazioni aderenti, allestendo presso il furgone attrezzato in uso al Nucleo Sommozzatori una mostra dedicata alle attività che il Corpo esegue quale polizia del mare, per la tutela degli interessi economico-finanziari del Paese e per il contrasto dei traffici illeciti via mare. All’iniziativa hanno preso parte gli studenti dell’Istituto Nautico “Alfredo Cappellini”, coinvolti nelle attività di sensibilizzazione ambientale e di salvaguardia dell’ecosistema marino.

Il progetto si è concluso presso l’Istituto Nautico “Cappellini” con la consegna agli studenti degli attestati di competenze natatorie e abilità nel nuoto per salvamento, alla presenza di Sara Franceschini, nuotatrice livornese tesserata per il Livorno Acquatics SSD e per le Fiamme Gialle, che ha partecipato alle olimpiadi di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 nei 200 e 400 misti, oltre a possedere un significativo palmares. L’atleta olimpionica ha portato la propria testimonianza sui valori dello sport, dell’impegno personale e del rispetto dell’ambiente marino.

L’iniziativa ha inoltre consentito di evidenziare il ruolo svolto dalla Guardia di finanza, cui è affidata una funzione concorsuale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino.