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Cronaca

Il Roan Livorno partecipa al progetto Meravigliosamente Diversi

Cronaca

12 Giugno 2026

Il Roan Livorno partecipa al progetto Meravigliosamente Diversi

Livorno 12 giugno 2026 Il Roan Livorno partecipa al progetto Meravigliosamente Diversi

Si è svolta presso la spiaggia dei Tre Ponti di Livorno la giornata conclusiva del progetto “Meravigliosamente diversi”, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci Colombo” e ideato in collaborazione con Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), che ha tra gli obbiettivi, tra l’altro, quelli della Formazione Scuola Lavoro (FSL) e dell’inclusione degli alunni con disabilità.

Nel corso dell’evento, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Livorno ha partecipato con il Nucleo Sommozzatori e con vedette della dipendente Stazione Navale, offrendo agli studenti un’ulteriore opportunità di conoscenza delle attività che il Corpo esegue quale polizia del mare, per la tutela degli interessi economico-finanziari del Paese e per il contrasto dei traffici illeciti via mare. Infatti, il 15 aprile ultimo scorso gli alunni avevano già vissuto una giornata a bordo delle unità navali di ultima generazione, assistendo anche alla ricognizione dei fondali del molo Mediceo eseguita dai subacquei utilizzando attrezzature speciali.

Durante l’esercitazione conclusiva, gli studenti sono stati coinvolti nelle attività pratiche dimostrative, partecipando attivamente alle operazioni simulate di soccorso in mare effettuate dalle unità cinofile della SICS e affiancando i sommozzatori delle Fiamme gialle nell’uso del trascinatore subacqueo. I soccorritori a quattro zampe e i conduttori della SICS hanno suscitato il particolare interesse degli alunni con le entrate in acqua dalla spiaggia e i tuffi dalle unità navali della Guardia di finanza e della Guardia costiera, finalizzati al recupero dei “pericolanti” simulati dagli istruttori della SICS e da un manichino appositamente realizzato, nonché per trainare con la loro sorprendente forza un pattino di salvataggio.

L’esperienza ha permesso di apprezzare la professionalità e il concreto contributo che le unità cinofile possono fornire in attività di protezione civile e di salvataggio di vite umane, comprendendo l’importanza della collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le Associazioni di volontariato impegnate nella tutela della vita umana, quale la Società Volontaria di Soccorso e la Scuola Italiana Cani Salvataggio.

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato con entusiasmo al progetto scolastico, momento che ha rappresentato il coronamento di un percorso formativo dedicato alla cultura del mare, alla sicurezza della navigazione, all’inclusione e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa ha inoltre consentito di evidenziare il ruolo svolto dalla Guardia di finanza, cui è affidata una funzione concorsuale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino.