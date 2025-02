Livorno 6 febbraio 2025 Il rock dei Tres torna sul palco del The Cage

Appuntamento imperdibile domani, venerdì 7 febbraio al The Cage di Livorno: a dieci anni di distanza dall’uscita del secondo album della band, Tres – Live at the Cage Theatre, i tre tornano sul palco del club livornese per riproporre interamente la tracklist inclusa nell’album.

Per festeggiare un’occasione tanto speciale accanto ai fratelli Roberto e Simone Luti e a Rolando Cappanera ci sarà il cantante olandese Clarence Milton Bekker, che con Roberto Luti fa parte della Playing for Change Band, il supergruppo formato da musicisti di strada provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di sostenere il cambiamento positivo attraverso la musica.

Proprio con Bekker la band eseguirà tre brani, tra cui Higher Ground di Steve Wonder e, in generale, non perderà l’occasione di sfoderare il suo caratteristico e imprevedibile sound, un viaggio su note blues, funk e rock, a cavallo di choppers cromati su infinite highway polverose, verso tramonti assolati all’orizzonte. La serata sarà anche occasione super ghiotta per chi dieci anni fa non fosse riuscito a procurarsi una copia fisica del cd, Tres –Live at the Cage Theatre, visto che al The Cage sarà possibile acquistarne una copia digitale. Roberto, Simone e Rolando si conoscono dal 1989, da quando in una calda estate livornese si incontrano e fondano i First Experience, una cover band di pezzi blues e rock con cui girano tutta l’Italia fino al 1994, anno in cui il gruppo si scioglie e ognuno si dedica alla propria carriera artistica. Roberto a New Orleans come chitarrista blues-rock, Simone al basso di numerosi progetti musicali tra cui la band Cappanera e gli Ottavo Padiglione, e Rolando alla batteria con la

Strana Officina, i Cappanera e con altri innumerevoli artisti e gruppi italiani. Dopo quattordici anni i tre si riuniscono e come Tres incidono l’omonimo album, Tres, il Live at The Cage Theatre che riproporranno questo venerdì e Queen of the Water. Ma è nel live che il trio trova la propria autentica dimensione ed è al live che i Tres hanno voluto e continuano a voler dare priorità. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro + diritti di prevendita. A partire dalla fine del concerto e fino a tarda notte dj-set a cura di Robetta Party; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.