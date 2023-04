Home

Eventi

“Il ruolo del sindacato nelle lotte contadine e operaie del Novecento”: sabato 15 aprile a San Vincenzo la presentazione del libro

Eventi

13 Aprile 2023

“Il ruolo del sindacato nelle lotte contadine e operaie del Novecento”: sabato 15 aprile a San Vincenzo la presentazione del libro

San Vincenzo (Livorno) 13 aprile 2023 – “Il ruolo del sindacato nelle lotte contadine e operaie del Novecento”: sabato 15 aprile a San Vincenzo la presentazione del libro

Sabato 15 aprile sarà presentato il libro “San Vincenzo: il ruolo del sindacato nelle lotte contadine e operaie del Novecento” scritto da Lorenzo Bientinesi. L’iniziativa, organizzata dallo Spi-Cgil, si terrà a San Vincenzo presso il teatro Verdi a partire dalle ore 15.30.

Il libro, edito in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Vincenzo e Unicoop Tirreno, parte da un’approfondita ricerca storica, integrata da testimonianze e foto. Il risultato offre ai lettori uno spaccato importante del nostro passato come comunità ma anche e soprattutto delle lotte e dei sacrifici che donne e uomini hanno affrontato in tutti questi anni.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del sindaco Paolo Riccucci. A seguire gli interventi di Ilio Barbieri (storico locale), Giuseppe Bartoletti (segretario generale Spi-Cgil provincia di Livorno), Piero Bientinesi (fratello dell’autore del libro, deceduto nel 2020), Rodolfo Tagliaferri (circolo fotoamatori San Vincenzo) e le testimonianze dei lavoratori. Le conclusioni saranno affidate a Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno. Durante gli interventi sarà proiettato un filmato realizzato con le fotografie contenute nel libro. L’iniziativa sarà coordinata da Gabriella Giomi, segretaria Spi-Cgil di San Vincenzo.

Dal 25 aprile al 1 maggio, presso la sala consiliare della Torre a San Vincenzo, si terrà invece una mostra fotografica dedicata al mondo del lavoro curata da Rodolfo Tagliaferri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin