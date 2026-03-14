Il Sabato del Mascagni: in scena il Duo Agostini–Persichini, tra Brahms e Chopin

Prosegue la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.

Il decimo appuntamento è in programma oggi pomeriggio, sabato 14 marzo 2026 alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Protagonista del concerto sarà il Duo Agostini–Persichini, formato dal violoncellista Giovanni Agostini e dal pianista Nico Persichini, che proporranno un programma dedicato a due grandi protagonisti del Romanticismo musicale: Johannes Brahms e Frédéric Chopin.

Il dialogo tra violoncello e pianoforte darà vita a un percorso musicale di grande intensità espressiva, nel quale la profondità lirica della scrittura brahmsiana si affianca alla raffinatezza melodica e alla tensione poetica della musica di Chopin. Il concerto offrirà così al pubblico un momento di ascolto cameristico capace di esaltare il rapporto tra i due strumenti.

Inserito all’interno della stagione che dal 10 gennaio al 18 aprile anima l’Auditorium del Conservatorio con una serie di concerti dedicati ai giovani talenti e alla musica da camera, “Il Sabato del Mascagni” continua a rappresentare uno degli appuntamenti più significativi della stagione musicale livornese.

Un’occasione per la città di incontrare da vicino i giovani interpreti del Conservatorio e condividere l’esperienza della musica dal vivo in uno spazio aperto alla comunità.

Ingresso libero – Info: www.consli.it