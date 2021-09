Home

15 Settembre 2021

Il saluto della presidente della Provincia Marida Bessi per l’inizio del nuovo anno scolastico

Livorno 15 settembre 2021

“In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico è con vero piacere che rivolgo un augurio di buon lavoro agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnati, ai dirigenti e a tutto il personale della scuola.

Per il secondo anno consecutivo, la riapertura delle scuole vede il Paese ancora impegnato nelle tante attività tese a limitare la circolazione del covid-19, ma l’esperienza vissuta in questo lungo periodo di pandemia ci trova meno impreparati.

Anche quest’anno il nostro impegno è stato improntato alla migliore predisposizione degli spazi scolastici e, grazie all’interlocuzione continua con i presidi e il provveditorato, la scuole possono iniziare le lezioni in presenza e in modo sicuro, secondo gli obiettivi che tutti insieme, dal Ministero dell’Istruzione alla Regione e alle Istituzioni locali e scolastiche, ci siamo posti.

Mi preme, inoltre, sottolineare che sono in via di risoluzione le criticità legate ad alcuni lavori in corso in due istituti, a Livorno e Portoferraio, che tuttavia non interferiscono con l’inizio dell’anno scolastico.

Come Amministrazione Provinciale abbiamo davanti il grande impegno di portare a realizzazione gli importanti progetti di edilizia scolastica, per i quali abbiamo ricevuto finalmente risorse adeguate per oltre 13 milioni di euro. Per far questo abbiamo scelto di ampliare in maniera consistente l’organico nei settori tecnici, con l’ingresso di professionalità tecniche adeguate che ci consentiranno di affrontare con maggiore tempestività sia le problematiche nel quotidiano, sia le questioni procedurali amministrative.

Entro l’anno contiamo di concludere l’affidamento di tutte le attività progettuali finanziate, in modo da arrivare, nel corso del 2022, alle gare di appalto vere e proprie che riguardano interventi consistenti nei poli scolastici dell’intero territorio.

Abbiamo messo al centro della nostra attività la cura e la salvaguardia del bene primario che è la Scuola, in primo luogo come ambiente educativo, di confronto e di crescita umana prima ancora che luogo di apprendimento di saperi e nozioni.

Lo dobbiamo ai nostri ragazzi che in questo contesto così complesso stanno dimostrando una grande maturità nell’affrontare la situazione. L’alto tasso di vaccinazioni nelle classi di età comprese tra 12-18 anni, superiore al 42% per il ciclo completo e al 64% per la prima dose, testimonia il loro grado di consapevolezza, senso di comunità e altruismo.

Dobbiamo ripagare questa loro fiducia nelle Istituzioni con un impegno sempre maggiore nell’agire per il bene comune di tutti.

Formulo, quindi, i migliori auguri per il nuovo anno scolastico, con l’auspicio che il Paese prosegua compatto nel superamento di questa fase così difficile”.

