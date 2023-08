Home

Il “Secco” vive nei cuori dei suoi amici, 5 anni senza Alessandro Costantini: partita di pallone e striscione per ricordarlo

14 Agosto 2023

Il 13 agosto è una data che non si può dimenticare per gli amici di Alessandro Costantini, il 18enne livornese scomparso in un incidente stradale il 13 agosto 2018.

Alessandro, soprannominato il “Secco” dai suoi compagni, era un ragazzo solare, appassionato di calcio e di musica. Quella sera di cinque anni fa, stava andando a trovare i suoi amici in motorino, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto in sosta sul viale Risorgimento, già teatro di altri gravi incidenti.

Trasportato in ospedale in condizioni critiche, Alessandro ha lottato per la vita per un giorno e mezzo, ma non ce l’ha fatta. I suoi genitori, Massimo ed Elisabetta, hanno autorizzato l’espianto degli organi, dando così una speranza ad altre persone.

Da allora, i suoi amici non lo hanno mai dimenticato e ogni anno gli rendono omaggio con iniziative dedicate alla sua memoria.

Quest’anno, per il quinto anniversario della sua scomparsa, hanno organizzato una partita di pallone presso i campi Baronetto. Un modo per ricordare la sua passione per lo sport e il suo spirito di squadra.

Dopo la partita, gli amici hanno esposto uno striscione sotto la targa che ricorda il luogo dell’incidente sul viale del Risorgimento di fronte ai Salesiani.

Lo striscione recitava:

“Tu sei il nostro angelo in questo inferno, il nostro amore, quello vero, quello raro, quello eterno”. Una frase che esprime il sentimento di affetto e di amicizia che lega ancora Alessandro ai suoi cari.

L’iniziativa degli amici vuole essere un tributo alla vita ed al ricordo di Alessandro Costantini, un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Un ragazzo che ha perso la vita troppo presto, ma che continua a vivere nei ricordi e nei gesti dei suoi amici. Un ragazzo che ha insegnato il valore dell’amicizia e della solidarietà.

Le foto della partita e dello striscione davanti ai Salesiani

