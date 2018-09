Home

Il Senso del Ridicolo torna a Livorno

24 settembre 2018

Il Senso del Ridicolo torna a Livorno

Dal 28 al 30 settembre la città verrà "invasa" da incontri, laboratori, film e mostre legate all'umorismo, alla comicità e alla satira

Informazione Pubblicitaria. La terza edizione del festival “Il senso del ridicolo” inaugura venerdì 28 settembre alle 17.30 in piazza del Luogo Pio con la lectio magistralis di Bianca Pitzorno, che in compagnia di Davide Tortorella, racconterà degli anni del Dirodorlando.

Seguirà, alle 21.30 al Teatro Goldoni, il dialogo tra l’attrice Paola Cortellesi e Stefano Bartezzaghi, direttore artistico del festival.

Per tutto il fine settimana, poi, si alterneranno sul palco ospiti d’eccezione, tra cui Rocco Tanica, Giuseppe Civati, Concita De Gregorio e Loredana Lipperini. Sabato sera, sempre al Teatro Goldoni, l’attore Fabrizio Gifuni si esibirà in un reading sui testi di Gadda, mentre domenica alle 18.45 Matteo Caccia racconterà uno squarcio del mondo livornese attraverso il suo mercato immobiliare. Al Senso del Ridicolo l’umorismo viene indagato sotto tanti punti di vista: da quello antropologico con Adriano Favole a quello social con Vera Gheno e Bruno Mastroianni, passando per la comicità milanese con Marco Ardemagni e Sandro Paté.

Non mancherà lo spazio per i più piccoli, con i laboratori di Giulia Addazi dedicati a bambini e ragazzi.

Due gli eventi collaterali legati al palinsesto di incontri: “ABAB. La stanza dei giochi di Alighiero e Agata Boetti”, che consentirà al pubblico di giocare con l’arte di Alighiero Boetti, e “I volontari ci guardano”, raccolta degli scatti migliori realizzati dagli studenti volontari durante l’edizione 2016.

Ogni sera, infine, verrà proiettato un film: “Romanzo Popolare” di Mario Monicelli, “Saxofone” di Renato Pozzetto e “Kamikazen – Ultima notte a Milano” di Gabriele Salvatores.

Il Senso del ridicolo è promosso dalla Fondazione Livorno, gestito e organizzato dalla Fondazione Livorno – Arte e Cultura, con la collaborazione del Comune di Livorno e il patrocinio della Regione Toscana.

Per tutte le informazioni consultare il sito: www.ilsensodelridicolo.it

(Foto Credit: ph Emiliano Mini – JOBDV/Studio)