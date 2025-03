Home

25 Marzo 2025

Livorno 25 marzo 2025 “Il sesso sicuro costa caro” fermata una sudamericana da Tigotà

“Voleva proteggersi, ma non dal codice penale”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna sembra di origine sudamericana è stata fermata questa mattina nel negozio Tigotà di via Marradi, a Livorno, dopo essere stata sorpresa a rubare

L’episodio si è verificato poco dopo le 9, quando tre donne hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno del punto vendita. Il personale si è accorto della manovra e ha cercato di fermarle, ma due delle sospette sono riuscite a scappare, lasciando sola la complice, che è stata bloccata sul posto.

Allertata dal negozio, una pattuglia della Polizia è intervenuta rapidamente, prendendo in consegna la donna. Ora si cerca di identificare le due complici in fuga, mentre la fermata dovrà rispondere del tentato furto.

Il bottino? Confezioni di preservativi, un gesto che ha dato un nuovo significato all’espressione “sesso sicuro”, perché a costarle caro, questa volta, potrebbe non essere il prezzo in cassa, ma una denuncia per furto.

La morale? La prevenzione è importante, ma anche rispettare la legge lo è.