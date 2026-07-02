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Cronaca

Il SILPoL Livorno su CGIL FP e UIL FP in merito a COSP

Cronaca

2 Luglio 2026

Il SILPoL Livorno su CGIL FP e UIL FP in merito a COSP

Livorno 2 luglio 2026 Il SILPoL Livorno su CGIL FP e UIL FP in merito a COSP

Il SILPoL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale – prende atto della nota diffusa da CGIL FP e UIL FP in merito

alle recenti vicende che hanno interessato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Livorno, in

cui si schierano.

Da 281 anni i cittadini di Livorno sanno di poter fare affidamento sul lavoro delle donne e degli uomini appartenenti

al Corpo di Polizia Locale. In questi secoli sono mutate le istituzioni, le forme di Stato, le politiche e, nonostante

questi cambiamenti, la Polizia Locale di Livorno ha costantemente svolto i compiti previsti dalle funzioni che le sono

attribuite, sforzandosi di operare con imparzialità, autonomia ed equilibrio a fondamento della autorevolezza delle

proprie azioni, lavorando per una ordinata convivenza civile tra i cittadini, senza schierarsi per non minare la propria

credibilità professionale.

Livorno può vantare un Corpo di Polizia Locale – tra i più antichi in Italia, quindi una avanguardia per l’epoca – che

quotidianamente interagisce con le altre Forze di Polizia a ordinamento statale con spirito di leale collaborazione;

non potrebbe essere diversamente di fronte alle necessità delle persone alle quali è indirizzato il risultato del nostro

lavoro.

Confidiamo che il garbo istituzionale non possa che contribuire a una propositiva evoluzione del Corpo di Polizia

Locale a cui, come Sindacato di categoria, rivolgiamo particolarmente la nostra attenzione, auspicando un proficuo

confronto sull’adozione di un Sistema di Qualità Aziendale come quello in uso al Comune di Firenze, alla adozione di

un piano di rotazione del personale che agisca sulla professionalizzazione del personale, per citare alcuni esempi.

Tutto questo per rispondere sempre meglio alle richieste che i cittadini livornesi manifestano, nello spirito di una

antica tradizione al passo coi tempi.

Livorno – mercoledì, 1 luglio 2026

Il Segretario Aziendale

Matteo Morelli