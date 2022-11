Home

2 Novembre 2022

“Il sindaco di Rosignano non vuole intitolare un luogo ai Martiri delle Foibe? “

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 novembre 2022

Il sindaco di Rosignano non vuole intitolare un luogo ai Martiri delle Foibe? E’ quello che si domanda il consigliere comunale Stefano Scaracia (Fdi)

In data 28 gennaio 2022 il Consiglio Comunale approvò la mozione, proposta da Fratelli d’Italia, che impegnava l’Amministrazione ad intitolare una via o una piazza cittadina ai Martiri delle foibe, in memoria dei quali è stato istituito il Giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati (legge 30 marzo 2004, n. 92).

Quella mozione venne approvata a larga maggioranza ed ha impegnato l’Amministrazione a dar seguito al voto consiliare.

In data 29 aprile 2022 Fratelli d’Italia ha rinnovato con interpellanza scritta la richiesta di dar seguito a quanto approvato con la mozione approvata;

“la cortese risposta, in data 24 maggio 2022, del Signor Sindaco fu: “…omissis… Al momento non è possibile individuare una data certa entro cui intitolare una via o piazza cittadina ai Martiri delle Foibe. A breve termine non si prevede l’istituzione di nuove strade o piazze in centro urbano…omissis …”. Dichiara Scarascia che prosegue

“Spiace rilevare che i successivi avvenimenti hanno smentito in modo netto le affermazioni del Signor Sindaco, infatti:

in data 4 agosto è stata intitolata un’area verde a Demiro Marchi;

in data 15 luglio è stato intitolato il viale che va dalla piazza della Vittoria al castello Pasquini a Micha van Hoecke”.

Fratelli d’Italia non contesta le avvenute intitolazioni in quanto tali, – continua Scarascia – e comunque non certo in relazione alla memoria delle Persone che con tale atto si è inteso ricordare alla memoria collettiva;

esprime tuttavia perplessità e dubbi sulla reale volontà dell’Amministrazione di voler ricordare in modo appropriato i nostri connazionali vittime degli eccidi commessi dall’esercito comunista di Josip Broz (Tito), avvenimenti riconosciuti in forma solenne con l’istituzione del Giorno del ricordo”.

Proprio per queste ragioni il consigliere di Fratelli d’Italia richiede al sindaco una spiegazione in relazione alle successive intitolazioni e se, ma, soprattutto quando e dove si procederà finalmente all’intitolazione di una via o piazza ai Martiri delle foibe.

