20 Luglio 2022

Il Sindaco Donati accoglie le artiste ucraine ospiti, in Residenza dal 18 al 30 luglio, presso la Fondazione Armunia

Rosignano Marittimo (Livorno) 20 luglio 2022

Questa mattina il Sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, e la Vicesindaco Licia Montagnani hanno ricevuto nella sala del Consiglio Comunale, le artiste ucraine Polina Chebanu, Yuliana Kozlovets, Yeva Kozlovets e Lidia Kuznietsova del Teatro di Mikhailovskaya di Kiev, ospiti in Residenza dal 18 al 30 luglio presso la Fondazione Armunia, nell’ambito del Progetto MIR (мир). Il progetto, che riunisce 27 residenze italiane, ha ottenuto il sostegno dalla rete europea “Be SpectACTive” (progetto finanziato dalla UE) che ha deciso di investire una parte delle risorse comuni su 4 progetti di accoglienza degli artisti ucraini nei teatri e festival partner della rete, in Italia, Belgio, Repubblica Ceca e Ungheria. Il progetto è sostenuto anche da MIC – Ministero della Cultura e in un periodo così fosco vuole dimostrare che l’arte grazie alla collaborazione e solidarietà può fornire una risposta concreta alla crisi umanitaria in corso in Europa.

