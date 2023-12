Home

Cronaca

Il sindaco Luca Salvetti diventa il Funko Pop n° 38

Cronaca

27 Dicembre 2023

Il sindaco Luca Salvetti diventa il Funko Pop n° 38

Salvetti: "Orgoglioso e divertito"

Livorno 27 dicembre 2023 – Il sindaco Luca Salvetti diventa il Funko Pop n° 38

Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, Immortalato come Funko Pop: Un Tributo alla Città sul Mar Tirreno

Livorno, una città ricca di storia, cultura e personaggi affascinanti, si prepara a celebrare il suo sindaco in modo davvero unico e divertente. Dopo Paolo Virzì, Bobo Rondelli e Igor Protti e altri, è il momento del sindaco Luca Salvetti di diventare una piccola statuetta da collezione grazie al mondo dei Funko Pop.

Se non avete mai sentito parlare dei Funko Pop, siete in buona compagnia. Queste adorabili statuette sono diventate una vera e propria mania tra collezionisti e appassionati di cultura pop. Rappresentando celebrità del mondo del cinema, della musica, dei fumetti e della televisione, i Funko Pop sono miniature colorate in plastica che catturano in modo impressionante le fattezze dei loro soggetti.

L’avventura dei Funko Pop inizia negli anni ’90 quando l’azienda Funko decide di creare delle figure chiamate inizialmente “Bubble Heads”. Questi personaggi avevano teste giganti collegate al corpo tramite una molla, raffigurando principalmente eroi e eroine delle saghe del passato. Col passare del tempo, l’azienda ha ampliato la sua produzione, collaborando con importanti case cinematografiche come Disney e Warner Bros.

Luca Salvetti: Una Testa Gigante e la Fascia Tricolore

Ora, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, entra a far parte di questa straordinaria collezione. Il Funko Pop dedicato a lui presenta una testa gigante, un vestito grigio e, ovviamente, la fascia tricolore distintiva. La statuetta è accuratamente confezionata in una scatola con il numero 38, la scritta “Salvetti”, il simbolo del Comune di Livorno; creando un souvenir unico che celebra il carismatico leader della città.

Questo non è solo un tributo a Luca Salvetti, ma anche a Livorno, una città che continua a sorprendere e affascinare. I Funko Pop diventano così non solo oggetti da collezione, ma veri e propri testimoni della cultura e delle personalità che caratterizzano luoghi unici come Livorno.

Il Funko Pop di Luca Salvetti è Un Pezzo di Livorno da Collezionare. In un mondo sempre più affascinato dalle miniature e dalla cultura pop, il Funko Pop di Luca Salvetti rappresenta un modo divertente e unico per onorare il sindaco e la città di Livorno. Che siate appassionati di politica o semplicemente amanti della cultura pop, questa statuetta offre un’opportunità unica di portare a casa un pezzo di Livorno in modo giocoso e stilizzato.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti Sindaco alla domanda: Come ci si sente ad essere rabbresentato in un Funko Pop risponde: Orgoglioso e divertito

Il sindaco Luca Salvetti diventa il Funko Pop n° 38

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin