Il Sindaco Salvetti esalta Livorno dopo Linea Verde su Rai 1: “Bella per natura e per il lavoro che stiamo facendo”

11 Febbraio 2025

Livorno 11 febbraio 2025

Un omaggio alla città di Livorno è andato in onda questa mattina su Rai 1, grazie alla trasmissione Linea Verde, che ha raccontato e mostrato una Livorno “straordinariamente bella”. Il sindaco Luca Salvetti, attraverso una nota, ha espresso il suo entusiasmo per l’attenzione riservata alla città e per il percorso di rilancio in atto.

“Bella Livorno, mi fermo qui,” ha esordito Salvetti. “Linea Verde ha raccontato una Livorno bella per sua natura, per il suo modo di essere e per il lavoro che stiamo facendo”, ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando come questo non sia un caso isolato.

“Già altre trasmissioni televisive, articoli di giornali e proposte online hanno dato risalto alle bellezze della nostra città,” ha ricordato il sindaco, che vede in questo crescente interesse un importante stimolo per il rilancio del territorio.

L’orgoglio di Salvetti traspare anche nel suo auspicio per una Livorno capace di entusiasmare tutti, compresi coloro che finora non hanno mostrato apprezzamento per questa fase di cambiamento. “Spero che anche quei pochi che non riescono a vedere con serenità e positività questa fase decisiva per la città possano presto cambiare idea,” ha concluso.

L’attenzione mediatica per Livorno rappresenta, nelle parole del sindaco, un elemento cruciale per valorizzare le eccellenze del territorio e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini in un momento di rinnovamento e sviluppo