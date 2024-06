Home

13 Giugno 2024

Il sindaco Salvetti si congratula con la Libertas per la promozione in A2

Livorno, 13 giugno 2024 – Il sindaco Salvetti si congratula con la Libertas per la promozione in A2

La società di pallacanestro Libertas Livorno 1947 ha battuto ieri la Liofilchem Pallacanestro Roseto per 81 a 74, conquistando la gara 5 dei Play Off di serie B in un’intensa partita a Roseto degli Abruzzi.

Circa 400 tifosi amaranto hanno seguito la squadra per sostenerla dagli spalti del PalaMaggetti di Roseto e tanti altri hanno affollato la sala del Cinema Teatro 4 Mori dove era stata organizzata una visione collettiva.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti esprime le più sentite congratulazioni alla società Libertas Livorno 1947 per la meritata promozione in serie A2.