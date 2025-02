Home

Il sito del Comune di Livorno da domani cambia volto

23 Febbraio 2025

Livorno, 23 febbraio 2025

Da lunedì 24 febbraio sarà online il nuovo sito dell’Ente, aggiornato in aderenza alle linee guida di settore e sulla base del “Modello Comuni” sviluppato da Designer Italia e da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale.

Non cambia l’indirizzo: www.comune.livorno.it

Nel contesto della Misura 1.4.1 del PNRR – “Esperienza del Cittadino” e del connesso finanziamento ottenuto dal Comune di Livorno (pari a 516.000 euro), nell’ultimo anno il Settore Sistemi Informativi, il personale dell’Ufficio Stampa e Urp e tutti gli uffici comunali hanno lavorato in modo coordinato allo sviluppo della nuova Rete Civica della Città di Livorno e alla revisione in ottica “full digital” di sei servizi online.

Il sito è stato presentato in anteprima alla stampa giovedì 20 febbraio alle ore 11.45 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore alla Transizione Digitale Michele Magnani.

Intervenuti il dirigente del settore Sistemi Informativi Stefano Lodi Rizzini e il responsabile dell’ufficio Servizi Digitali e E-Government Massimo Barsotti.

“Il nuovo sito – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – rappresenta un passaggio significativo per il Comune di Livorno. Diventa più attraente, più semplice, più gestibile con un appeal maggiore. I cittadini devono essere aiutati nel percorso di utilizzo di strumentazioni come il nostro sito perché servono a vivere meglio la città e il rapporto con l’Amministrazione. Il nuovo sito è il risultato di una misura del Pnrr, si chiama “Esperienza del cittadino” ed il finanziamento è stato di mezzo milione di euro. L’aspetto più importante del Pnrr in Italia ha riguardato il mondo del tecnologico e digitale”.

“Questa è una ulteriore misura – ha aggiunto l’assessore Michele magnani – che si aggiunge a quelle già attivate sul piano dei servizi informatici. Il sito ha un nuovo template che viene chiamato “Modello comuni”, uno standard europeo per tutte le Amministrazioni. E’ fruibile in maniera chiara e usabile da tutti i cittadini. La cosa più importante è che si passa da un sito di tipo informativo, ad un sito di servizi per i cittadini e per le imprese. Ha nuove funzionalità compresa un’area riservata ai cittadini e una app dedicata”.

Ma ecco le novità in dettaglio.

Il modello Comuni

Il “Modello Comuni” è il nuovo template per lo sviluppo di siti web accessibili e ad alta usabilità, in fase di adozione da parte di tutti i Comuni italiani, con l’obiettivo di uniformare l’esperienza di navigazione del cittadino sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni locali.

Il modello di sito istituzionale per i Comuni italiani è il risultato di un processo di ricerca, progettazione, sviluppato da Designers Italia , nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

La progettazione, ispirata ai principi dell”user centred design, è stata effettuata sulla base di analisi statistiche, test di usabilità, interviste ed è stato aggiornato in termini di accessibilità, usabilità e conformità alle normative vigenti in materia di design e sviluppo di siti e servizi della Pubblica Amministrazione, tenendo in considerazione lo standard europeo di comparazione della qualità dei servizi digitali erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore elemento di cui tiene conto il template è la trasparenza, ovvero il modo di fornire indicazioni chiare agli utenti sulle responsabilità, i processi di erogazione dei servizi e, più in generale il trattamento dei dati personali.

Una nuova organizzazione delle informazioni

Con l’obiettivo del “Modello Comuni” di riportare al centro il cittadino, la nuova Rete Civica ha richiesto una profonda riorganizzazione dei modelli informativi e comunicativi utilizzati dal vecchio portale: si è passati da un sito istituzionale composto da pagine web con titolo e testo libero ad un ecosistema di pagine strutturate, specificatamente progettate per veicolare diverse tipologie di contenuto, ognuno dei quali rappresentato in modo puntuale attraverso una precisa organizzazione delle informazioni.

In coerenza a tale impostazione, nella nuova Rete civica si potrà riscontrare una maggiore standardizzazione dei contenuti (che saranno simili a quelli di tutti gli altri Comuni italiani, favorendo il cittadino nelle sue interazioni con la pubblica amministrazione locale), una nuova organizzazione grafica, l’utilizzo di vocabolari controllati e una struttura profondamente rivisitata.

Da un portale informativo ad una Rete Civica di servizi

Il passaggio alla nuova Rete Civica va oltre il semplice restiling grafico: le informazioni sono state completamente riviste, riorganizzate e aggiornate. E’ inoltre stato effettuato un censimento puntuale dei luoghi comunali, che adesso risultano descritti e geolocalizzati, delle strutture amministrative (settori ed uffici) e dei servizi a cittadini e imprese.

Con la nuova architettura informativa la nuova Rete Civica assume il ruolo di punto di accesso unico ai servizi comunali, superando il vecchio modello di “sito vetrina”.

Anche le sezioni dei singoli servizi sono state completamente riviste attraverso una standardizzazione della parte informativa, rendendo più omogenea e semplice la navigazione da parte del cittadino.

Con la nuova rete civica la sezione modulistica del vecchio sito è stata rielaborata e standardizzata generando più di 300 servizi facilmente accessibili e disponibili nell’apposita sezione che ha un rilievo di primaria importanza nel modello comuni. Questi servizi saranno progressivamente resi full digital: il cittadino, una volta. autenticato con SPID o CIE, potrà inoltrare con un click le proprie istanze che saranno protocollate in automatico e inoltrate agli uffici competenti per l’attività di gestione. Nell’ambito dei servizi digitali già disponibili e integrati, le informazioni delle istanze presentate e delle notifiche ricevute saranno rese disponibili ai cittadini in una apposita area riservata.

Nuove funzionalità

La nuova Rete Civica offre una serie di nuove funzionalità tra le quali la prenotazione di appuntamenti a sportello e la possibilità di segnalare disservizi.

Questi nuovi strumenti, attualmente configurati in via sperimentale, saranno progressivamente integrati con tutti gli uffici comunali, con l’obiettivo di mettere a disposizione punti di accesso unificati per tipologie omogenee di servizio, in modo da rendere più semplice l’interazione dei cittadini con l’Ente e con le sue articolazioni interne.

Area riservata per il cittadino

Un’altra novità di rilievo è la presenza di un’area riservata per il cittadino, assente nella vecchia versione del sito. Il cittadino, identificandosi con Spid o Cie, avrà a disposizione un’area riservata dove potrà trovare alcune informazioni riguardanti le pratiche presentate, i pagamenti effettuati, i messaggi ricevuti tramite AppIO, le segnalazioni e le prenotazioni effettuate. Quest’area riservata sarà popolata con un numero di informazioni via via crescente, all’aumentare delle integrazioni tra i vari sistemi che gestiscono le interazioni tra il Comune e il cittadino.

La nuova app civica “Municipium”

Assieme alla nuova Rete Civica, i cittadini avranno a disposizione la nuova app “Municipium”, collegata al sito web, che permetterà la fruizione da dispositivi mobili di alcune informazioni e servizi presenti sul sito. La app offrirà inoltre ai cittadini un ulteriore canale per l’invio di segnalazioni tipizzate, con la possibilità, se necessario, di geolocalizzare con precisione il problema da segnalare.

Inevitabile per i cittadini, abituati ormai dal 2019 alla vecchia impostazione del sito qualche difficoltà iniziale ad orientarsi nella nuova versione della Rete Civica.

