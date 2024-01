Home

17 Gennaio 2024

Bibbona (Livorno) 17 gennaio 2024 – Il sogno di Cinzia: una protesi al braccio che muova tutte le falangi. Servono 29mila euro, su GoFundMe la raccolta fondi

Cinzia D’Amicis ha 52 anni ed è nata senza l’avambraccio destro. Su GoFundMe ha lanciato, da Bibbona, in provincia di Livorno, una raccolta fondi.

Il preventivo della protesi ammonta a 29mila euro. Finora Cinzia ne ha raccolti ottomila, grazie a decine di donazioni. Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/gfm/un- sogno-da-una-vita

Queste le parole di appello di Cinzia:

“Ciao mi chiamo Cinzia, sono nata 52 anni fa in Australia, a causa di una dispersione di materiale radioattivo sono nata senza l’avambraccio destro . Ho sempre combattuto nella vita x dimostrare di essere non uguale ma meglio di tutti i Normodotati.

Sono sposata con Raffaele, conosciuto 32 anni fa al Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (amputato di gamba) .

Abbiamo adottato 2 figli : Cristian dalla Bulgaria, oggi ha 27 anni e fa l’infermiere, e Andrea dall’Etiopia , oggi ha 22 anni e studia Psicologia.

Ho sempre lottato con le unghie e con i denti per raggiungere tutti i miei obbiettivi.

Il mio più grande sogno è avere una protesi mioelettrica che muove tutte le falangi, (polidattile) ma purtroppo essendo invalida civile la mia ASL non me la passa, e quindi mi devo accontentare di quella base (con la presa a “pinza”) che per le mie necessità non è affatto utile.

L’emozione che ho provato quando ho indossato per prova la mioelettrica che muove tutte le falangi: ho PIANTO A DIROTTO, non potete capire l’emozione di muovere tutte le dita x la prima volta il 52 anni.

Spero di riuscire a realizzare il mio SOGNO.

Il tanto sarebbe niente senza il poco di tutti!!!!”

