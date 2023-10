Home

Il Soroptimist Club di Livorno premia tre giovani studentesse

3 Ottobre 2023

Livorno 03 ottobre 2023 – Il Soroptimist Club di Livorno premia tre giovani studentesse

Nell’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si è svolta la Premiazione del Bando STEM 2023 intitolato a Francesca Calabrese De Feo (IV ed.) socia scomparsa prematuramente del Soroptimist Club di Livorno, che promuove annualmente l’evento per ricordarne la profonda adesione ai valori soroptimisti.

Accanto ad alcuni rappresentanti delle Istituzioni, era presente anche la Vice Presidente Nazionale Vanna Naretto, e come testimonial la dott.ssa Patrizia Maccone Dirigente di Ricerca del Gruppo Solvay.

Brillante e fortemente coinvolgente l’intervento della dott.ssa Maccone, milanese, laureata in Chimica Industriale presso l’Università Statale di Milano, ricercatrice, attiva da più di trenta anni in Italia e all’estero, con incarichi di grande responsabilità, che l’hanno proiettata nel panorama internazionale. Autrice, personalmente e con il suo team di ricerca, di più di 30 brevetti, ha parlato con grande semplicità ed entusiasmo facendo presa sull’uditorio delle giovani studentesse STEM.

Con questo riconoscimento il Soroptimist premia annualmente le ragazze che hanno raggiunto un eccellente livello di preparazione nelle materie STEM durante il loro percorso di studi (che viene valutato fin dalla licenza media e per l’intero ciclo liceale) per incentivare lo studio delle materie scientifiche e contribuire cosi a ridimensionare quella disimmetria di genere che tradizionalmente si rileva in questo ambito di studi.

Particolarmente numerosa la partecipazione a questa edizione del Concorso che ha premiato:

Elettra Giulia Artz (a pari merito con la II, ma più giovane) del Liceo Scientifico Enriques. Matilde Iacoponi del Liceo Cecioni è la seconda premiata e Maria Vittoria Mori del Licei Scientifico Enriques la terza

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno.

