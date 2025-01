Home

Eventi

Il sound pop rock della band fiorentina Ejent arriva a Livorno

Eventi

22 Gennaio 2025

Il sound pop rock della band fiorentina Ejent arriva a Livorno

Livorno 22 gennaio 2025 Il sound pop rock della band fiorentina Ejent arriva a Livorno

Il 25 gennaio arrivano al The Cage gli Ejent, giovanissima band fiorentina dal sound pop rock che ha vinto la scorsa edizione di Emergenza Festival Italia e si è classificata seconda alla finale internazionale sul palco del Taubertal Festival, in Germania. Nati appena nel 2023, gli Ejent sono un gruppo di affiatati ventenni che si sono conosciuti sui banchi del liceo e che in breve tempo sono arrivati ad esibirsi su oltre 60 tra i palchi più rilevanti della Toscana e non solo, come il Viper Theatre, il Campi Beer Festival, il Capanno 17 a Prato e i Magazzini Generali di Milano. Nel giugno del 2024 hanno pubblicato il loro primo singolo, Senti Come, brano che mescola sonorità rock anni ’80, testi moderni e influenze r&b e soul. Nell’ultimo anno gli Ejent sono arrivati ad aprire i concerti di artisti come Pooh, CCCP e Galeffi. È dell’11 ottobre scorso l’uscita del secondo singolo, Ritardo Cronico. In corso d’opera la realizzazione del primo disco. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30