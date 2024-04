Home

Cronaca

Il Subbuteo Club Labronico vola in Serie A

Cronaca

15 Aprile 2024

Il Subbuteo Club Labronico vola in Serie A

Livorno 15 aprile 2024 – Il Subbuteo Club Labronico vola in Serie A

Cavalcata trionfale del club livornese, che a Colleferro (Roma) vince il campionato di Serie B di Calcio da Tavolo e conquista la storica promozione nella massima serie.

I presupposti affinché questa non sarebbe stata una stagione sportiva come le altre c’erano tutte, ma la conquista della tanto agognata Serie A da parte del Subbuteo Club Labronico, ottenuta al termine dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo 2023/2024 disputati a Colleferro (Roma), è la degna conclusione di un anno pieno di successi e di soddisfazioni per la formazione amaranto.

Cavalcata trionfale

La promozione era un obiettivo dichiarato, anche alla luce del playoff sfumato solo nell’ultima giornata di campionato nella scorsa stagione. Ma la squadra livornese era comunque giunta alla due giorni (13 e 14 aprile 2024) dedicata al girone di ritorno dei Campionati di Calcio da Tavolo solo da sesta in classifica, seppur ad appena cinque punti dalla capolista.

Un risultato maturato ad ottobre, in occasione del girone di andata del torneo giocato a San Benedetto del Tronto (AP), che preannunciava, quindi, una lotta molto serrata per la conquista delle tre promozioni in Serie A.

La squadra del SC Labronico, composta da Leonardo Giudice, Michele Giudice, Mauro Petrini e dai due atleti portoghesi Manuel Santos e Norberto Miguel, consapevole delle difficoltà da affrontare e del valore, indiscutibile, delle dirette concorrenti, compie però una vera e propria impresa, vincendo ben 10 partite (consecutivamente) sulle 11 previste e conquistando, con un turno di anticipo, la promozione in Serie A.

Le partite chiave

La formazione amaranto ha giocato in maniera eccelsa, fin dalla prima giornata di ritorno, in occasione della sfida contro il Subbuteo Casale, diretta concorrente per la Serie A (anche lei promossa, dopo la sfida playoff contro SPQR MMIX Roma) e battuta con il risultato di 1 a 0.

Ma le vere e proprie sfide chiave sono state, senza dubbio, quelle contro il Master Sanremo ed il Subbuteo Club Sombrero di San Miniato (PI), entrambe candidate alla promozione, battute in extremis grazie alla caparbietà e alla ferrea volontà dei giocatori labronici (contro la squadra ligure il ribaltamento del risultato è stato incredibile, visto l’ampio passivo incassato alla fine della prima frazione di gioco).

Ulteriore conferma è arrivata, inoltre, in occasione della sfida contro la formazione felsinea del Tigers Lab B, autentica bestia nera della squadra livornese, battuta con il risultato di 2 a 1.

La matematica certezza e la conseguente vittoria del campionato di Serie B (a quota 50 punti) giungono, infine, alla decima giornata, la penultima della competizione, nella sfida contro Aosta Warriors, superata per 3 a 1.

La storia del Subbuteo Club Labronico

Il Subbuteo Club Labronico nasce nel 2009 inizialmente come gruppo amatoriale, per poi passare all’attività agonistica del calcio da tavolo nel 2014 con l’adesione alla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT).

Inizialmente la squadra è composta per lo più da giovani, tra i quali spicca Leonardo Giudice, considerato oggi uno dei profili più interessanti del panorama del calcio in miniatura internazionale (ha vinto diversi titoli mondiali ed europei nella categoria juniores ed è ha vinto le ultime World Cup, nel 2022, ed European Cup, nel 2023, con la Nazionale Italiana Under20), coadiuvati da alcuni adulti, ma si fa comunque rispettare fin da subito in Serie D sfiorando, per ben 2 anni, la promozione in Serie C; la quale arriva nel 2017.

Con l’approdo nella serie superiore, la squadra viene rinforzata con l’arrivo di Afonso Pereira, dal Portogallo, e di Mauro Petrini, proveniente dal Grosseto e tutt’ora in forza nella squadra labronica.

La Serie B viene invece conquistata nel 2019, mentre intanto arrivano a vestire la maglia amaranto anche i portoghesi Manuel Santos e Norberto Miguel.

Il primo anno nella serie cadetta risulta essere piuttosto complicato, con tre squalifiche da scontare e la squadra ridotta all’osso, ma la salvezza viene comunque conquistata e dall’anno successivo aumenta la consapevolezza di poter provare a fare l’ulteriore salto nella massima serie. Il sogno playoff, nella stagione 2022/2023 sfuma solo all’ultima giornata, ma l’appuntamento è solo rimandato, ed arriva al termine di questa stagione strepitosa.

Stagione da incorniciare

In questa stagione, peraltro, il SC Labronico aveva già avuto modo di conquistare il prestigioso Guerino d’Oro 2023 per la disciplina del Subbuteo Tradizionale e la decima Coppa Toscana (consecutiva) nella medesima disciplina, recentemente celebrata dal club livornese, e la seconda Coppa Toscana di Calcio da Tavolo.

Ad agosto 2023, inoltre, c’era stata la storica unione tra il Subbuteo Club Labronico ed il Club Calcio in Miniatura Livorno, che è servita a suggellare un sodalizio importantissimo per la crescita del movimento subbuteistico nel proprio territorio.

Per quanto riguarda, inoltre, i successi individuali, c’è da sottolineare, oltre alle già citate vittorie con la maglia della Nazionale, anche la convocazione, in qualità di rappresentante per la regione Toscana, di Leonardo Giudice al Master Regioni Esplace 2024, organizzato in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti nell’ambito degli eventi di Genova Capitale dello Sport 2024, che ha visto sfidarsi l’eccellenza assoluta del calcio in miniatura nazionale.

I Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo

Nel fine settimana del 13 e 14 aprile 2024 il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma) ha ospitato il girone di ritorno dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024.

Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, hanno partecipato 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina (tra gli altri, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, vincitore del titolo di Campione d’Europa Individuale Open nel 2023).

L’evento è stato organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e con il patrocinio del Comune di Colleferro.

Le premiazioni delle squadre vincitrici sono avvenute alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Colleferro, Sara Zangrilli.

Lo Scudetto è stato conquistato dalle Fiamme Azzurre Roma, giunte al sesto titolo della loro storia.

La classifica della Serie B

Serie B: SC Labronico 50, Stella Artois Milano 48, Subbuteo Casale, 47, SPQR MMIX 46, Master Sanremo 45, SC Sombrero 39, SC Catania 36, Leonessa Brescia 23, Messina 20, Tigers Lab 15, Anacapri 4, Aosta Warriors 3.

Il Subbuteo Club Labronico vola in Serie A