Home

Eventi

Il Summer Fest arriva a Porta a Mare e trasforma la Darsena in un palco a cielo aperto

Eventi

25 Luglio 2025

Il Summer Fest arriva a Porta a Mare e trasforma la Darsena in un palco a cielo aperto

Livorno 25 luglio 2025 Il Summer Fest arriva a Porta a Mare e trasforma la Darsena in un palco a cielo aperto

Il Complesso Porta a Mare è lieto di presentare il Summer Fest, due serate a ritmo di musica e intrattenimento che prenderanno vita nell’area Darsena venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio dalle 21:00 alle 24:00. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera carica di festa da vivere fino in fondo, anche attraverso il look: Porta a Mare invita infatti il pubblico a indossare il proprio miglior outfit Flower Power, per essere in piena sintonia con l’energia dell’evento.

Venerdì 25 luglio si alterneranno le performance di alcuni tra gli artisti più emozionanti di The Voice Senior: Sergio Moltoni, Maria Teresa Reale, Giulia Crocini, Teresa Laurita, Nazario Giuliani, Stefano Peli e la livornese Tatiana Paggini.

Sabato 26 luglio regalerà una serata revival anni ’70, ’80 e ’90 con Giovanni Frau, Vittorio l’Indiano e lo special guest Flamen DJ.

Un evento che conferma ancora una volta l’identità dinamica di Porta a Mare, da luogo di shopping a spazio vivo e condiviso, parte integrante del territorio e punto di riferimento per la vita sociale della comunità.

Il Summer Fest arriva a Porta a Mare e trasforma la Darsena in un palco a cielo aperto