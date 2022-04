Home

Il Superenalotto bacia Livorno, centrato un 5 da 67mila euro giocato alla tabaccheria da Bon Ton

27 Aprile 2022

Livorno 27 aprile 2022

Superenalotto, la fortuna bacia Livorno.

Nella giornata di ieri, 26 aprile 2022 non è uscito nessun ‘6’ nell’appuntamento del SuperEnalotto ma no stati centrati:

tre ‘5’ da 67.076,18 euro e sette

‘4 Stella’ da 42.263,00 euro.

Le vincite con punti ‘5’ sono state realizzate a:

Livorno (LI) presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via dei Pelaghi 282 (presso Bon Ton) tramite quick pick,

Coreglia Antelminelli (LU) presso il punto vendita Biagi Christian situato in Via Nazionale 66 tramite schedina 5 pannelli,

Bari (BA) presso il punto vendita Paloma Blanca Cafe’ situato in Via Postiglione 17 17 tramite sistema in accumulo.

Il jackpot per il prossimo concorso è pari a 194,9 milioni di euro, premio più alto in Europa davanti ai 51 milioni dell’Eurojackpot e ai 158 milioni dell’Euromillions.

Fonte AGIMEG

