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Il superyacht Drizzle incanta Portoferraio: all’Elba arriva il gioiello da 300 milioni del patron di Zara

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29 Giugno 2026

Il superyacht Drizzle incanta Portoferraio: all’Elba arriva il gioiello da 300 milioni del patron di Zara

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 29 giugno 2026 Il superyacht Drizzle incanta Portoferraio: all’Elba arriva il gioiello da 300 milioni del patron di Zara

Il mega yacht lungo quasi 92 metri appartiene ad Amancio Ortega, fondatore di Inditex e tra gli uomini più ricchi del pianeta

Le sue linee eleganti non sono certo passate inosservate nel porto di Portoferraio. A impreziosire l’estate 2026 dell’Isola d’Elba è arrivato il Drizzle, uno dei superyacht più esclusivi e tecnologicamente avanzati al mondo, riconducibile al magnate spagnolo Amancio Ortega, fondatore del gruppo Inditex, proprietario di marchi come Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius e Massimo Dutti.

Per l’imprenditore spagnolo si tratta di un ritorno nelle acque dell’Arcipelago Toscano, già frequentate la scorsa estate. La presenza dell’imbarcazione conferma ancora una volta il fascino esercitato dall’Elba sui grandi protagonisti della nautica internazionale.

Costruito dal prestigioso cantiere olandese Feadship e consegnato nel 2024, il Drizzle rappresenta il massimo della cantieristica navale di lusso. Con i suoi 91,8 metri di lunghezza, rientra tra i cento yacht privati più grandi del mondo ed è considerato uno dei modelli più innovativi mai realizzati dal cantiere olandese. È infatti il primo yacht Feadship progettato con certificazione completa per la propulsione ibrida elettrica, una soluzione che consente di ridurre consumi, rumore ed emissioni durante la navigazione.

Il valore stimato dell’imbarcazione si aggira attorno ai 300 milioni di dollari. A bordo trovano posto fino a 14 ospiti distribuiti in sette lussuose cabine, assistiti da un equipaggio composto da circa 27 persone, incaricato di garantire ogni comfort durante la permanenza in mare. Gli interni, firmati dagli studi Sinot Yacht Architecture ed Elsa Urquijo, sono stati progettati per offrire ambienti raffinati ma allo stesso tempo accoglienti, pensati come una vera e propria residenza privata galleggiante.

Tra le dotazioni più spettacolari spiccano la grande piscina a poppa, un’ampia beach area a diretto contatto con il mare, aree benessere dedicate al relax, saloni panoramici e ampi spazi esterni concepiti per vivere il Mediterraneo nella massima esclusività. L’autonomia supera inoltre le 5.500 miglia nautiche alla velocità di crociera, consentendo lunghe traversate senza necessità di rifornimenti.

Dietro questo autentico gioiello del mare c’è uno degli imprenditori più influenti del pianeta. Amancio Ortega, oggi 90enne, ha rivoluzionato il settore dell’abbigliamento fondando il gruppo Inditex e trasformando Zara in uno dei marchi più conosciuti al mondo. Secondo le più recenti classifiche di Forbes, il suo patrimonio è stimato in circa 148 miliardi di dollari, una ricchezza che lo mantiene stabilmente tra le persone più facoltose del pianeta.

L’arrivo del Drizzle rappresenta anche un’importante vetrina internazionale per Portoferraio e per tutta l’Isola d’Elba, sempre più scelta come meta privilegiata dai grandi yacht che ogni estate solcano il Mediterraneo. Un turismo di altissima fascia che conferma il prestigio dell’isola nel panorama della nautica mondiale.

Di seguito le immagini dello Yacht Drizzle di Amancio Ortega realizzate da Ezio Cairoli