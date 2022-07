Home

Sport

Rugby

Il tallonatore Giusti, meta-man della LundaX Lions Amaranto (10 mete per lui) è diventato papà

Rugby

21 Luglio 2022

Il tallonatore Giusti, meta-man della LundaX Lions Amaranto (10 mete per lui) è diventato papà

Livorno 21 luglio 2022

Gianmarco Lucchesi, classe 2000, e Alberto Giusti, di otto anni meno giovane, sono tallonatori labronici rugbisticamente nati e cresciuti nei Lions Amaranto Livorno, l’attiva società rugbistica da poche settimane sponsorizzata LundaX

Lucchesi e Giusti sono molto legati alla realtà della LundaX Amaranto Lions e, sia pur con le loro carriere sportive differenti, non hanno mai mancato di dimostrare il proprio affetto nei confronti della società dei ‘Leoni’ amaranto. Lucchesi, sfruttando le proprie grandissime doti, è riuscito, bruciando le tappe, a diventare, giovanissimo, un giocatore professionista.

Dopo essersi messo in evidenza nelle nazionali juniores, è da due anni entrato stabilmente nel giro della maggior rappresentativa azzurra.

Ha già all’attivo 14 caps e sta per iniziare la sua terza stagione consecutiva con la maglia del Benetton Treviso, con cui ha conquistato, a sorpresa, nel 2021, addirittura la prestigiosissima competizione intercontinentale della Rainbow Cup.

“Il nostro ‘Giamma’ – è il commento di Alberto Giusti – merita tutto quello che sta raccogliendo con la maglia del Benetton e della nazionale.

È un giocatore di grande spessore. Stiamo tutti quanti contentissimi di quello che sta ottenendo. I suoi risultati dimostrano la bontà del lavoro svolto nel nostro vivaio, che sforna con continuità tanti giocatori di tutto rispetto.

Quando, tra un ritiro e l’altro, ne ha avuto la possibilità, ‘Giamma’ ci ha fatto una graditissima sorpresa, venendo a trovarci nel nostro impianto ‘Priami’ di Stagno. S

appiamo che, magari a distanza, segue le gesta della nostra squadra. Il suo ‘tifo’ rappresenta per noi della LundaX Lions Amaranto un ulteriore stimolo”.

Alberto Giusti – per tutti ‘Mapo’ – al pari dei suoi compagni attivi nelle fila della LundaX Lions, non è un rugbista professionista: gioca per puro divertimento.

È uno degli elementi di spicco dell’intero roster amaranto. L’avanti è risultato il meta-man della squadra.

È andato a bersaglio, nell’ultima annata, ben dieci volte. Il ‘vuoto’ dietro di lui: per trovare i secondi migliori meta-man della squadra, bisogna scendere a quota tre.

“Sono contento per i 50 punti che ho realizzato, ma ovviamente sono stato, in quelle situazioni in attacco, solo il finalizzatore di brillanti azioni condotte da tutta la squadra.

In particolare si tratta di mete giunte dopo organizzate avanzate del pacchetto. Lo stop agonistico dettato dalla pandemia e durato un anno e mezzo, dal febbraio 2020 all’ottobre 2021, non ci ha arrugginiti”.

Nella prossima annata, la LundaX Lions Amaranto avrà, sugli spalti del ‘Priami’ un tifoso in più: lo scorso 24 giugno, pochi giorni dopo l’ultima di campionato 2021/22, è nato Edoardo Giusti, primogenito di Alberto.

“Un nuovo leoncino” sorride con giustificato orgoglio il tallonatore livornese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin