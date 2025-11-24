Home

Eventi

Il tango argentino si impara alla Bottega del Caffè, al via i corsi

Eventi

24 Novembre 2025

Il tango argentino si impara alla Bottega del Caffè, al via i corsi

Livorno 24 novembre 2025 Il tango argentino si impara alla Bottega del Caffè, al via i corsi

Il tango argentino, uno degli stili di danza più affascinanti e coinvolgenti al mondo. Per chi desidera avvicinarsi a quest’arte, vivere momenti di connessione e musicalità, l’associazione Ixnous invita a frequentare i corsi del mercoledì nella splendida location della Bottega del Caffè a Livorno, un luogo storico, suggestivo e accogliente. Un corso di primo livello dove imparare a muovere i primi passi, sviluppare la connessione di base nella coppia, acquisire il ritmo del tango e un laboratorio con lezioni a tema di perfezionamento per chi ha già esperienza, con un focus su tecniche più avanzate, figure di tango, musicalità, improvvisazione. Per tutti, una volta al mese, una serata di ballo dove praticare quanto appena imparato, socializzare con altri tangueri e immergersi nella musica.

Il tango è un ballo di coppia che insegna l’ascolto, la fiducia e l’empatia, favorisce la crescita personale sia dal punto di vista fisico (coordinazione, equilibrio) sia emotivo (espressione, concentrazione).

I corsi sono tenuti da Simone Matteoli e Loredana Lessi, ballerini con percorsi formativi di alto livello che hanno cominciato a insegnare insieme trovando sintonia in un metodo che mette al centro la musicalità.

Dopo anni di studio in Italia con vari maestri, nel 2004 Matteoli si trasferisce sei mesi a Buenos Aires dove studia intensamente con i grandi maestri Carlos Gavito e Maria Plazaola. Nell’aprile del 2005 viene scelto dal Maestro per esibirsi e insegnare al suo posto al Lubiana Tango Festival. Racconta Simone: Carlos non aveva mezze misure, non aveva tempo per perdere tempo. Anche da seduto, visto che a volte non riusciva ad alzarsi, seguiva e dirigeva la classe, dava lezioni di forza, pretendeva passione ed espressione della passione nel ballo. Gli piaceva ripetere sempre: “Qui non si imparano i passi, per quello andate da un’altra parte. Qui si impara il tango!!” E così era. Ci sono voluti tanto tempo e tanta umiltà per capire quello che Carlos diceva, non è stato facile; ho scritto interi quaderni di annotazioni sulle sue lezioni, la sua didattica, la tecnica, le sue frasi tipiche, cercando di capire il suo modo di intendere, vivere e interpretare il tango come forma d’arte.

Loredana è una ballerina con lunga esperienza maturata nella frequentazione assidua delle sale da ballo (milonghe) di tutt’Italia e affiancando nell’insegnamento maestri con un’impronta incentrata soprattutto nella musicalità e nella connessione della coppia a partire dall’abbraccio.

I corsi sono promossi da Ixnous, associazione no-profit attiva a Livorno dal 2004 con progetti culturali con finalità sociali come la famosa Milonga Solidaria sulla Terrazza Mascagni, evento che riunisce ogni anno centinaia di appassionati di tango da tutta Italia, nato dalla collaborazione con la ong Cicops di Buenos Aires.

Per informazioni: contattare Simone al 351 592 4034 oppure Loredana al 347 824 1501.

Il tango argentino si impara alla Bottega del Caffè, al via i corsi