Il Telegrafo verso la chiusura, la solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti

16 giugno 2019

La segretaria Motroni: "La proprietà tenti ogni strada per il rilancio"

Livorno – L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime massima solidarietà ai colleghi del Telegrafo i cui posti di lavoro sono messi a rischio dalla chiusura della testata, annunciata in questi giorni dall’editore e condivide pienamente la posizione espressa dall’assemblea dei redattori della Nazione.

“La testata, già di proprietà dell’editore, era stata rilanciata ed inserita all’interno del gruppo QN per ampliare l’offerta dell’informazione della costa toscana – sottolinea la segretaria dell’Ordine Silvia Motroni – per questo riteniamo che i presupposti per il suo mantenimento non siano venuti meno”.

“Al Telegrafo operano colleghi di grande professionalità e, pur consapevoli delle difficoltà attuali, siamo convinti che l’editore debba tentare ogni strada possibile per il rilancio di una testata la cui redazione ha sempre rappresentato una presenza storica nel panorama dell’informazione della provincia livornese”.