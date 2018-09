Home

Il tenore Marco Voleri vola alla conquista della Grande Mela

11 settembre 2018

Approda a New York il “Sintomi di Felicità Tour”. Il tenore livornese Marco Voleri incanterà con la sua voce il pubblico di Manhattan e Brooklyn in due concerti di musica sacra, dove verrà raccontata anche la sua storia.

Il 13 settembre, nella chiesa Our Lady of Pompeii (240 Bleecker St, NY, ore 18) andrà in scena la prima tappa della manifestazione pensata dal tenore per sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla e della disabilità a 360°. La seconda tappa si svolgerà invece il 25 settembre nella chiesa Assumption of the Blessed Virgin Mary (55 Cranberry St, Brooklyn, NY, ore 18,30).

Ad accompagnare Marco nelle due tappe americane ci saranno il soprano assisano Elisa Bovi ed il pianista della Manhattan School of Music Paolo Marchettini. La voce narrante dei due eventi sarà quella di Dario Sirabella.

In questi anni, grazie al Tour, la APS Sintomi di Felicità ha sostenuto altre associazioni in varie attività riguardanti persone con disabilità: tra queste cicli fisioterapici e riabilitativi per persone con SM, un corso di teatro per persone con Parkinson, l’apertura di uno sportello psicologico per parenti di persone con disabilità; recentemente è stato acquistato un monociclo da trekking per persone con disabilità, realizzato appositamente per il bilanciamento del trasportato durante percorsi su terreni impervi e discoscesi. Qualsiasi portatore di Handicap potrà, gratuitamente, richiederne il noleggio per visitare, ad esempio, la via Francigena toscana.

Il tour, che è sotto l’alto patronato della Presidenza del Parlamento Europeo, viene patrocinato dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dal Comitato Italiano Paralimpico e da ANCRI. Media partner, dell’iniziativa il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, “Avvenire”.