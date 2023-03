Home

Provincia

Il Terriccio Buono di Scapigliato arriva in anticipo, partita la nuova campagna di distribuzione

Provincia

1 Marzo 2023

Il Terriccio Buono di Scapigliato arriva in anticipo, partita la nuova campagna di distribuzione

Rosignano (Livorno) 1 marzo 2023 – Il Terriccio Buono di Scapigliato arriva in anticipo, partita la nuova campagna di distribuzione

Dal riciclo di sfalci e potature locali si ottiene un compost di qualità che viene restituito gratuitamente alle famiglie di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima

Per venire incontro alle richieste dei cittadini, quest’anno Scapigliato ha scelto di anticipare l’avvio dell’ormai tradizionale campagna di distribuzione gratuita del Terriccio Buono, l’ammendante compostato verde ottenuto dal riciclo di sfalci e potature che per il sesto anno consecutivo caratterizza quest’operazione di economia circolare a km zero.

I materiali raccolti sul territorio vengono, infatti, inviati all’impianto per il compostaggio del verde attivo nel Polo gestito da Scapigliato; una volta trattati, questi vengono successivamente lavorati per migliorarne ulteriormente le caratteristiche, in modo da ottenere un compost di alta qualità per orti e giardini, che viene infine restituito ai cittadini.

Dal 2018 sono oltre 61mila i sacchi distribuiti, e anche quest’anno le famiglie residenti nei Comuni di:

Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima potranno ritirare gratuitamente due confezioni di Terriccio Buono da 20 litri ciascuna. Un’iniziativa in grado di unire la sostenibilità sociale a quella ambientale ed economica.

Usare il Terriccio Buono significa, infatti, migliorare la qualità del suolo, favorendone la fertilità, la capacità di assorbire e rilasciare acqua e di trattenere gli elementi nutritivi necessari allo sviluppo vegetale. Allo stesso tempo, l’uso del Terriccio Buono consente di evitare l’impiego di fertilizzanti industriali.

Quest’anno la campagna di distribuzione del Terriccio Buono parte ufficialmente oggi, 1 marzo, per chiudersi il 31 maggio (fino ad esaurimento scorte). Per scoprire come ottenere i propri sacchi è sufficiente aprire il manuale coi consigli d’uso del Terriccio Buono che viene recapitato via posta alle famiglie del territorio:

all’interno è presente un QR code da scansionare per accedere all’elenco delle attività convenzionate dove poter ritirare il compost.

Si tratta delle seguenti attività commerciali, che ringraziamo per la collaborazione:

la Boutique Il Fiore e Fleurs di Laura D’Ecclesia (Castiglioncello); Fiororto e Società cooperativa agricola Terre dell’Etruria (Castelnuovo della Misericordia); Malanima (Gabbro); Agraria Raggio di Sole (Rosignano Marittimo); Garden Poggio Fiorito e Nati con la coda (Rosignano Solvay) e Nati con la coda; Agraria Federica (Vada); Cooperativa agricola Pieve di Santa Luce (Santa Luce); Pubblica Assistenza (Castellina Marittima).

Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare direttamente Scapigliato, chiamando lo 0586744153 oppure scrivendo una email a info@scapigliato.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin