Il The Cage presenta la nuova stagione, tutte le novità

1 Ottobre 2025

Il The Cage presenta la nuova stagione, tutte le novità

Livorno 1 ottobre 2025

Anche questo 2025 che volge al termine, con l’arrivo delle prime piogge e le temperature in picchiata, porterà con sé un calendario ricchissimo di appuntamenti al The Cage: dentro una Livorno che si apre al turismo e si trasforma, e in mezzo a un mondo che gira vorticoso e sembra incomprensibile, il fine settimana al teatrino resiste infatti come una rassicurante e incrollabile certezza (e con lui i suoi prezzi ultra-pop, che da anni non accennano a salire).

È tutto pronto. I ragazzi dello staff si sono occupati di rinnovare allestimento e impianto luci/audio per accogliere al meglio il pubblico già da subito: la ventiquattresima stagione dello storico live club livornese partirà sabato 4 ottobre con il party tradizionale The Cage is open, cui seguiranno weekend con ospiti nazionali e internazionali, artisti conosciuti e artisti in rampa di lancio, musica, spettacoli e ospiti dal vivo.

Il programma è stato presentato nel corso della conferenza stampa che si è svolta mercoledì 1 ottobre nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno, con la presenza del direttore artistico dell’associazione culturale The Cage Toto Barbato, del direttore di produzione Mimmo Rosa, della responsabile ticketing e comunicazione Marina Barbato, del responsabile produzione Federico Milani e dell’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli.

«La novità assoluta di quest’anno è che siamo come tutti gli anni: da noi non esistono liste vip, accessi prioritari, tavoli riservati, tutti simboli di un mondo che non condividiamo – spiega Toto Barbato – siamo faticosamente riusciti a tenere i nostri prezzi iper-popolari proprio per offrire a tutti i ragazzi la stessa possibilità di divertimento. Da noi chiunque arriva paga come tutti gli altri. E non c’è un club in Italia dove si entri con soli 10 euro».

Scendendo nel dettaglio del programma di questa stagione, Toto Barbato aggiunge: «Possiamo dire con orgoglio che siamo uno dei cinque live club italiani che Francesco De Gregori ha scelto per il suo tour di Rimmel, e che anche quest’anno ospiteremo diverse date zero, fra cui quella dei Marlene Kuntz. Le date zero non hanno solo un valore simbolico, ma sono importanti per la città – spiega – perché non solo richiamano i fan più appassionati da tutta Italia, ma offrono anche agli artisti, che vengono qui diversi giorni prima, la possibilità di visitare Livorno, di conoscerla».

Grande entusiasmo da parte dell’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli: «Vi rinnovo i miei complimenti, non ne sbagliate una! Nell’ansia di rinnovarsi si può perdere la propria identità e invece la vostra forza è proprio che rimanete fedeli a voi stessi. Ovunque io vada, da livornese all’estero, il The Cage è sinonimo di qualità e divertimento. Non solo: il gioco è diventato capire quali artisti, che poi sono diventati famosi, sono stati scoperti da Toto e Mimmo». Per questa stagione le scommesse sono aperte per il siciliano Tony Pitony, già sold-out, che venerdì 28 e sabato 29 novembre sarà al teatrino con la maschera di Elvis e il funky autotune d’ordinanza.

E tra le date già in programma spiccano almeno tre pezzi da novanta: Francesco De Gregori, che il 28 gennaio 2026 porterà a Livorno il tour Rimmel (già sold-out da mesi); i Marlene Kuntz, che celebreranno i 30 anni dell’album Il Vile (giovedì 5 marzo 2026); e Kiko Louriero, già chitarrista di Angra e Megadeth, che sarà al The Cage venerdì 5 dicembre. E poi tante piccole grandi chicche per tutti i gusti, dalle barre serrate del nuovo disco di Mezzosangue (venerdì 17 ottobre) all’elettronica ai colpi di ottoni dei Mefisto Brass (sabato 15 novembre), dalla scrittura impegnata di Dutch Nazari (sabato 6 dicembre) all’ironia folk dei Bardomagno (venerdì 12 dicembre). Per non parlare della tappa livornese del tour mondiale dei Cardinal Black (venerdì 6 marzo 2026).

Molti i ritorni, dalla tribute band ufficiale Rino Gaetano Band (venerdì 10 ottobre), passando per gli Studio Murena (venerdì 7 novembre), fino ai Delta V (venerdì 14 novembre) che – aneddoto curioso – furono la primissima band ad esibirsi nella storica sede di via Cestoni. Altri tempi: era il 2002 e Livorno poteva ancora immaginarsi senza quello che sarebbe diventato il punto di riferimento cittadino – e non solo – per divertirsi, socializzare e ascoltare grande musica dal vivo. Anche quest’anno, poi, Halloween sarà con il Gliozz Fest, la mega festa hard rock con gruppi e musicisti livornesi e non.

Come da tradizione, infine, non mancheranno le sorprese: «Non escludiamo una super festa per celebrare i tre anni di Teenage Dream, con un party al teatrino, nella sua casa natale – annuncia il direttore artistico Toto Barbato – né l’annuncio della data zero di una grande band toscana». Per sapere di quale band si tratti, è chiaro, bisogna rimanere sintonizzati sulle frequenze di via del Lazzeretto.

La formula che aveva caratterizzato la programmazione degli ultimi tre anni sarà riconfermata: il venerdì sarà sempre dedicato alla fascia 18-30, con i live degli artisti di forte richiamo della musica alternativa italiana e non. Il sabato, invece, vedrà ancora esibirsi il meglio della nuova scena urban/elettro/pop/rock livornese e italiana grazie alla rinnovata collaborazione tra il The Cage e l’associazione culturale fiorentina Musicus Concentus: il format di My Generation continuerà ad essere il “vestito” per la politica di promozione e sostegno della musica dal vivo, specialmente per quanto riguarda gli artisti in rampa di lancio (e molti saranno i livornesi). Dopo i concerti del venerdì si alterneranno Robetta Party, la festa più trash della costa ovest che da due anni mescola mondo digitale e musicale grazie alla sinergia tra gli staff di The Cage, Livornogramm e Teenage Dream; le vibes di Mainstream, il format per cantare tutti insieme a squarciagola i grandi successi del periodo d’oro dell’indie italiano; e un format nuovissimo che un venerdì al mese porterà la musica elettronica sulla pista da ballo. Il sabato notte, infine, si confermano i dj-set di My Generation dedicati alla fascia 16-20, con i resident dj Gaew, Trouble Kidd, Matteino, Tommy D e Duam.

Infine i prezzi: anche quest’anno si potrà accedere ai concerti del sabato sera e all’intrattenimento notturno del venerdì e del sabato con soli dieci euro (ingresso + prima consumazione). I minori di 18 anni, come da tradizione, pagheranno 10 euro anche per tutti gli altri concerti, a patto che l’acquisto avvenga in cassa (la riduzione non è accessibile tramite la prevendita online).

Ultima ma non ultima, la sicurezza. Si conferma per il quarto anno consecutivo la formula del servizio taxi, in accordo con il Consorzio Taxi Livorno, per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. IL NUMERO DA CHIAMARE è 0586/883377.

IL PROGRAMMA

Sabato 4 Ottobre – THE CAGE IS OPEN – DUAM LIVE

Venerdì 10 Ottobre – RINO GAETANO BAND

Sabato 11 Ottobre – DJ GRUFF

Venerdì 17 Ottobre – MEZZOSANGUE

Sabato 18 Ottobre – GIACOMO BASTIANI

Venerdì 24 Ottobre – CYB

Sabato 25 Ottobre – HOLLER

Venerdì 31 Ottobre – GLIOZZFEST 2025

Sabato 1 Novembre – NOF41

Venerdì 7 Novembre – STUDIO MURENA

Sabato 8 Novembre – ULTIMA MANO

Venerdì 14 Novembre – DELTA V

Sabato 15 Novembre – MEFISTO BRASS

Sabato 22 Novembre – ORTIZ & ARE

Venerdì 28 Novembre – TONY PITONY (SOLD OUT)

Sabato 29 Novembre – TONY PITONY

Venerdì 5 Dicembre – KIKO LOURIERO

Sabato 6 Dicembre – DUTCH NAZARI