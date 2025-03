Home

2 Marzo 2025

Il Tomei comincia la pool salvezza con un successo esterno

Livorno 2 marzo 2025 Il Tomei comincia la pool salvezza con un successo esterno

Piena affermazione da tre punti per i biancorossi che espugnano il taraflex aretino



Non poteva cominciare meglio la decisiva “fase due” per la squadra dei Vigili del Fuoco.

Lo IES MVTomei supera in tre set i padroni di casa del Tesi Volley Arezzo e comincia la Pool Salvezza con un successo che vale tre punti.

La squadra sale ora a sette (Gori e compagni si portavano dietro i quattro punti rimediati nella prima parte di stagione), con un punto di ritardo sulla penultima Siena (8 punti) e due sulla Norcineria Toscana (9 punti). Nel prossimo impegno di calendario lo IES sarà di scena nuovamente in trasferta in casa del Sales Volley Firenze (13 punti) sabato 8 marzo alle ore 21.



Ad Arezzo IES MVTomei in evidenza fin da subito. In campo coach Cristian Casoli manda il solito sestetto, con Gori opposto a Diamanti, Petracca e My in banda, Buffa e Antonelli al centro, Mazzuca libero al posto di Langella, costretto a dare forfait per motivi di lavoro.

I biancorossi conquistano fin dalle prime battute un buon margine, nel secondo set si rendono protagonisti di troppi errori ma riescono comunque ad andare a punto, nel terzo il gap fra le due squadre torna a essere rilevante e gli ospiti si aggiudicano la vittoria finale.

“È una vittoria importante per il nostro morale – commenta il tecnico a fine gara – siamo andati bene nel muro-difesa, è l’aspetto che più ci ha tenuti in partita nonostante i tanti errori in attacco.

Abbiamo mantenuto un buon livello di battuta, alla fine la differenza l’abbiamo fatta raccogliendo più palloni. Sabato andremo a Firenze, non sarà facile perché giochiamo ancora una volta fuori casa, ma dobbiamo mantenere l’entusiasmo e il morale alti per affrontare al meglio anche la prossima sfida”.

TESI VOLLEY AREZZO – IES MVTOMEI 0-3

TESI VOLLEY AREZZO: Angioli, Carniani, Catalani, Grazi, Lofranco, Marini, Marku, Medrano, Montini, Nocentini, Rossi, Spinello, Stocchi, Tegli. All.: Regini-Petrilli.

IES MVTOMEI: Antonelli, Bernarducci, Buffa, Diamanti, Gori, Gucci, Mazzuca, My, Paradossi, Pellumbi, Petracca, Sarri, Savi. All.: Casoli.

ARBITRI: Marchesi/Cellai

PARZIALI: 18-25, 23-25, 12-25.

