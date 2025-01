Livorno 27 gennaio 2025 Il Tomei conquista il successo al tie-break

Lo IES MVTomei torna ad abbracciare la vittoria. Contro Grosseto i biancorossi conquistano il successo al tie-break come accaduto nella gara di andata, regalando finalmente al pubblico di casa la prima gioia casalinga della stagione.

Avanti per due set a zero la squadra dei Vigili del Fuoco subisce la rimonta degli ospiti che pareggiano i conti, mandando la sfida al tie-break. Nella quinta frazione i padroni di casa si portano subito in avanti restandoci fino al 15-8 finale, conquistando due punti buoni per smuovere la classifica.

IES in campo con Gori opposto a Diamanti, Antonelli e Buffa al centro, My e Gucci in banda, liberi Mazzuca e Pellumbi. Risponde il sestetto di coach Ferrari con Lorenzini opposto a Ferrari, Cericola e Lazzeretti in banda, Corridori e Terrosi alcentro, Cognata e Gigi liberi.

Buon inizio di gara dei locali che imprimono fin da subito un ritmo alto al servizio. L’argentino Buffa porta avanti i suoi con tanti primi tempi ben piazzati e Gori fa il resto in attacco da posto due. La striscia vincente in battuta di Gucci porta Livorno sul 18-13 e nelle battute finali l’inerzia non cambia, con i padroni di casa che si prendono il primo set.

Al rientro in campo la partita si fa più combattuta, si assiste al primo vantaggio di Grosseto sul 9-11 con qualche errore di troppo da parte dei biancorossi che agevola il compito degli ospiti, in avanti fino al 19-22. È di nuovo il momento di Buffa, che tra primi tempi e battute ficcanti ribalta la situazione. È suo l’ace del 23-22 e nel concitato finale lo IES riesce ad andare a punto ai vantaggi grazie a un Gori come sempre decisivo nei momenti cruciali.

La terza frazione parte nuovamente con Grosseto avanti, coach Casoli corre ai ripari e sul 7-13 arriva il debutto di Sarri (Under 19) in cabina di regia. Lo IES fa fatica in difesa, Gori prova a tenere i suoi a galla, ma alla fine è Grosseto ad aggiudicarsi il set con i punti in attacco di Lazzeretti e Lorenzini.

I biancorossi inseguono anche nel quarto set, con gli ospiti bravi a lottare su ogni pallone e a portarsi avanti 14-18. Ancora cambio in alzata con Sarri, ma il sestetto di Casoli soffre gli attacchi di Lorenzini e non riesce ad avere la giusta continuità; i padroni di casa vengono così clamorosamente raggiunti nel conto set, con la sfida che va al tie break.

Nel quinto set lo IES si porta subito avanti 3-1 con Buffa al servizio, le battute iniziali vivono comunque di continui strappi da una parte e dall’altra. Grosseto pareggia i conti sul 6-6 e si gira il campo con i locali avanti di due lunghezze (8-6). L’ace di Antonelli e i punti di Gori portano il MVTOMEI sul +5 (12-7) con Sarri a servire. L’ace di Gori ed vale il 13-7, Grosseto annulla il primo match point, ma poi Livorno riesce a chiudere con My che pesca il mani fuori del muro avversario.

Il MVTomei torna a vincere in casa (non accadeva dal 9 marzo dell’anno scorso) e guarda con un po’ più di ottimismo al proseguo del campionato.

“Sul 2 a 0 siamo calati soprattutto di testa – spiega coach Cristian Casoli al termine della partita – facendo errori stupidi di chiamate o errori di posizione che proviamo e riproviamo in allenamento. Arrivati al tie-break ho detto ai ragazzi che ce la saremmo dovuta giocare palla su palla, dando il 100%, siamo partiti in avanti e ci siamo rimasti fino alla fine. Bene l’esordio di Sarri, è una vittoria che ci serve per guardare in avanti. I giocatori devono continuare a lavorare e soprattutto ascoltarmi durante gli allenamenti”.

IES MVTOMEI – INVICTA BARBAROSSA 3-2 (25-19, 26-24, 21-25, 17-25, 15-8)