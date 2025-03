Home

Sport

10 Marzo 2025

Livorno 10 marzo 2025 Il Tomei fa suo il derby contro Rosignano

Serie D femminile. Lo IES MVTomei liquida in tre veloci set(25-12, 25-16, 25-11) Rosignano e scavalca le rivali in classifica, salendo a 39 punti (quinto posto).

Locali in campo con Stolfi opposta a Martelli, Pellumbi e Righi al centro, Paoli e Bascelli in banda, liberi Gai e Ghelardi.

Durante il saluto iniziale sotto rete fra le due squadre prima del fischio d’inizio bel gesto delle giocatrici di casa che hanno omaggiato le rivali regalando loro un mazzolino di mimosa, un modo “sportivo” per festeggiare la Giornata Internazionale della donna.

Parte bene la squadra di casa, Martelli dialoga efficacemente con le centrali e varia ottimamente il gioco, mentre le avversarie sono fallose soprattutto in attacco. Bascelli difende bene ogni pallone e le ospiti fanno fatica, ricorrendo al tempo sul 10-5 e 13-7. Bene anche il servizio, con gli ace di Pellumbi e Righi: si chiude a 12.

Al rientro in campo altri due ace di Pellumbi valgono il 6-1 (con Rosignano costretto ancora al time-out), lo IES viaggia fino al 9-3, poi si assiste a un ritorno della squadra avversaria che ricuce le distanze (9-8), complice un momento di appannamento dall’altra parte della rete. Due tempi di coach Giacobbe e il primo tempo di Pellumbi permettono alla squadra di scuotersi (11-9) e con la centrale al servizio le biancorosse tornano in cattedra; nel finale largo a Vesprini e Rosignano non supera i 16 punti.

L’inizio del terzo set si apre sotto il segno di Stolfi (7-3), due ace consecutivi di Martelli valgono il 14-5 e il resto lo fanno le difese rocciose di Ghelardi: con il punteggio di 25-11 lo IES archivia la pratica Rosignano.

“Era una sfida che temevo – confessa a fine gara coach Maurizio Giacobbe – ma la squadra si è mossa bene, soprattutto con le centrali, abbiamo sofferto un po’ soltanto nel secondo set, per il resto abbiamo giocato bene, avevamo preparato bene la partita in settimana”.