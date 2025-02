Livorno 1 febbraio 2025 Il Tomei fa visita alla Pallavolo Massa Carrara

Dopo il tie-break vinto settimana scorsa in casa contro Grosseto, lo IES MVTomei è atteso oggi, sabato 1° febbraio, fischio d’inizio alle ore 18, dalla trasferta di Massa dove sfiderà i padroni di casa della Pallavolo Massa Carrara per la partita valida per la 16^ giornata di campionato di Serie C. I padroni di casa sono quinti in classifica e sono reduci dalla sconfitta al tie-break in casa della capolista Torretta.

Il sestetto allenato da coach Luca Cei è un avversario di tutto rispetto, come spiega alla vigilia coach Cristian Casoli: “Sono quinti in classifica, ma hanno una rosa di tutto rispetto, sono partiti con l’intenzione di salire di categoria. Per noi non sarà facile, anche se arriviamo da una vittoria e il morale dei ragazzi è alto. Faremo come sempre la nostra partita, sono contento dei miglioramenti dei ragazzi. Massa è una formazione organizzata, con giocatori bravi in tutti i reparti, con i centrali molto validi a muro. Ce la giocheremo fino all’ultimo sperando che alla fine la fortuna premi un po’ anche noi”.

I locali dovrebbero schierarsi con Briglia opposto a Podestà, Mosca e Bagnoli in banda, Nannini e Pitto al centro, libero Bibbiani. Lo IES si schiererà con capitan Gori opposta a Diamanti, My e Gucci in banda, centrali Antonelli e Buffa, liberi Mazzuca e Pellumbi. Scalpitano in panchina e sono pronti a fare la loro parte i vari Savi, Paradossi e Sarri.



La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Riccardo SARRI e Tommaso GINI; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Matteo CANESSA e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Alessio MAZZUCA e Flavio PELLUMBI. Coach: Cristian Casoli.