25 Gennaio 2025

Livorno 25 gennaio 2025 Il Tomei ospita Grosseto

Oggi, sabato 25 gennaio alle ore 18, lo IES MVTomei giocherà in casa per il secondo turno consecutivo dopo il derby di sabato scorso perso in quattro set contro il Volley Torretta. Avversari di giornata i grossetani dell’Invicta nella partita valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie C. La gara di andata giocata contro Grosseto lo scorso novembre rappresenta finora l’unica vittoria in campionato dei biancorossi, che vogliono dunque ripetersi sfruttando a dovere il taraflex amico per riabbracciare il tanto sospirato secondo successo stagionale.

Non nasconde l’importanza del match coach Cristian Casoli: “È una partita da dentro o fuori. I ragazzi stanno bene, sabato scorso contro il Torretta hanno fatto due bei set e vogliamo ripartire da lì, per noi è stato importante. I nostri avversari? Una squadra giovane, hanno alti e bassi, rispetto all’andata non hanno modificato il sestetto di base. Noi speriamo di fare la nostra partita, dobbiamo restare concentrati al 100%, ce la dobbiamo giocare palla su palla al massimo delle nostre possibilità. Non dobbiamo guardare al punteggio ma pensare a dare al massimo in ogni scambio”.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI e Riccardo SARRI; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Matteo CANESSA e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Alessio MAZZUCA e Flavio PELLUMBI. Coach: Cristian Casoli.

La rosa dell’Invicta Grosseto: Gabriele CAMARRI, Guido CARMELITA, Christian CERICOLA, Antonio CICCARELLI, Riccardo COGNATA, Dimitri CORRIDORI, Leonardo FERRARI, Francesco GIGI, Simone LAZZERETTI, Diego Piperno LORENZINI, Simone MUNAFO’, Lorenzo VANNUCCI. All.: Enrico FERRARI. II° all.: Fabrizio ROLANDO.