Home

Sport

Il Tomei ospita Volley Torretta

Sport

18 Gennaio 2025

Il Tomei ospita Volley Torretta

Livorno 18 gennaio 2025 Il Tomei ospita Volley Torretta

Oggi, sabato 18 gennaio alle ore 18 andrà in scena al Pala MVTomei di Via Campania il derby fra i locali dello IES MVTomei e il Volley Torretta. Partita attesissima fra le due compagini livornesi del girone che si daranno sportivamente battaglia sul campo alla ricerca di punti preziosi per entrambe.

Gli “ospiti” gialloneri di coach Francesco Orsolini arrivano all’appuntamento da primi della classe, dopo nove vittorie e appena due sconfitte in stagione, l’ultima arrivata proprio nel turno precedente a Grosseto.

A Grosseto invece lo IES MVTomei ha raccolto l’unica – finora – vittoria del proprio cammino. Una gara testa-coda che però saprà sicuramente regalare spettacolo al pubblico atteso a riempire gli spalti della palestra dei Vigili del Fuoco.

“I ragazzi continuano ad allenarsi e impegnarsi – il commento alla vigilia di coach Cristian Casoli – ognuno dà il proprio contributo in allenamento e in altre situazioni. Moralmente i ragazzi sono carichi, inutile nascondersi: stiamo facendo fatica visto che abbiamo solo due punti. Incontriamo la prima in classifica e sarà una partita difficile. Andremo in campo per lottare e dare il 100% come stiamo già facendo, speriamo in un inciampo e di poter prendere loro qualche punticino, per noi sarebbe oro. Sarà una partita combattuta, loro non vorranno mollare niente perché per loro è importante rimanere in alta classifica”.

Sul fronte infortunati Marco Petracca è ancora fermo ai box, in prima squadra verrà aggregato nuovamente Matteo Canessa dal settore giovanile.

Capitolo ex: hanno giocato nel MVTomei l’alzatore Alessandro Galoppini, lo schiacciatore Marco Riposati e il centrale Gabriele Costa. Quest’anno dal Volley Torretta sono arrivati in biancorosso lo schiacciatore Giulio Gucci e il libero Flavio Pellumbi.

La rosa del Remax Ideale TORRETTA: alzatori:

Alessandro GALOPPINI, Claudio FRANCHINI; opposti: Luca RIPOSATI, Matteo GIANASSI; centrali: Gabriele COSTA, Filippo MATTOLINI, Leonardo MARZANA; schiacciatori: Marco RIPOSATI, Samuele DEL MASTIO, Giacomo BAIA, Lorenzo MALACARNE, liberi: Elia MELANI e Jacopo OLMI; All.: Francesco Orsolini, II° all.: Antonio Benedetti.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alessandro My, Giulio Gucci, Matteo Canessa e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Filippo Antonelli; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Cristian Casoli.

Il Tomei ospita Volley Torretta