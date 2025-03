Il Torretta sconfigge l’Arezzo, partita esplosiva e corsa per il primo posto nel pool promozione riaperto 

Home

31 Marzo 2025

Livorno 31 marzo 2025

Il Torretta ha infiammato il campionato,

sconfiggendo la capolista Arezzo con un netto 3-0 e riaprendo la lotta

per il primo posto nel pool promozione, che garantisce l’accesso diretto

alla Serie B. Una sconfitta pesante per l’Arezzo, che ora vede il

Torretta avvicinarsi pericolosamente in classifica.

La partita è stata caratterizzata da un’ottima prestazione di squadra

del Torretta, con i giocatori che hanno dimostrato grande determinazione

e affiatamento. Nel primo set, la partenza è stata equilibrata, ma poi

Galoppini ha rotto gli indugi con una serie di battute insidiose,

portando la squadra in vantaggio. Luca Riposati, con due muri decisivi,

e Tellini, con il set point, hanno chiuso il parziale.

Anche il secondo set ha seguito un copione simile, con l’Arezzo che ha

provato a prendere il largo, ma Marzana ha riportato la situazione in

equilibrio con un doppio muro e quattro battute consecutive che hanno

messo in difficoltà la ricezione avversaria. Il Torretta, spinto da

oltre 200 tifosi, ha mantenuto il vantaggio e conquistato il set.

Il terzo set è stato un vero e proprio thriller. L’Arezzo è partito

forte, portandosi sul 14-11, ma il coach Orsolini ha cambiato le carte

in tavola, sostituendo Galoppini con Molesti e spostando Luca Riposati

in regia. La mossa ha funzionato, e il Torretta ha riacciuffato la

parità. Sul 14 pari, Galoppini è rientrato in campo, e Marco Riposati ha

deciso che era il momento di chiudere la partita, con una serie di

giocate decisive. Nel finale, l’Arezzo ha tentato un recupero, ma Baia

ha chiuso i conti con un match point.

Al termine della partita sono arrivate le dichiarazioni dei

protagonisti: “Bella vittoria, di squadra,” ha commentato Olmi. “Abbiamo

giocato bene tutti. Questo ci fa capire quanto siamo uniti, verso un

unico obiettivo. Bravi tutti.” Melani ha fatto eco, sottolineando

l’importanza della preparazione settimanale: “Abbiamo giocato molto

bene. E’ stata una partita ben preparata in settimana da giocatori e

allenatori. E ora testa alla prossima partita.”

Il commento tecnico del coach Orsolini ha poi analizzato la prestazione

a 360 gradi: “Stasera ho avuto grande soddisfazione oltre che per una

vittoria molto importante, per il livello di gioco espresso dai ragazzi,

veramente di ottima qualità per la categoria. Precisione e incisività

del servizio, ricezione con poche sbavature, opposizione dei centrali

sempre efficace, e utilissimi nel cambio palla, criterio degli esterni

nel valutare le situazioni dove dovevamo forzare da quelle da gestire,

regia all’altezza di una partita di alti contenuti tecnici. Una difesa

capace di effettuare spostamenti rapidi sui cambi direzionali degli

attacchi avversari. Sono molto contento nel vedere questi ragazzi

interpretare questa partita come l’avevamo preparata, sintomo di

lucidità, umiltà di lavoro e determinazione in quello che stiamo

facendo. Un ringraziamento particolare ai numerosi nostri tifosi che ci

hanno sostenuto in ogni momento.”

Il Roster

Coach: Orsolini, Vice Allenatore: A. Benedetti, Dirigente: F. Galoppini

Giocatori: Riposati Luca (13 punti), Riposati Marco (K, 12), Marzana

(7), Baia (7), Tellini (4), Galoppini (3), Malacarne (2), Molesti, Del

Mastio, Costa, Mattolini, Gianassi, Olmi (L) e Melani (L).