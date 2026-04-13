Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta
Livorno 13 aprile 2026 Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta
Il Torretta continua la sua corsa al vertice e
supera anche l’ostacolo San Miniato, rafforzando una leadership che a
due giornate dal termine avvicina in modo sempre più concreto
l’obiettivo Serie B. Un successo pesante, maturato al termine di una
gara più complicata del previsto, che conferma la solidità del gruppo
labronico in una fase decisiva della stagione.
L’inizio è favorevole agli ospiti, che approcciano bene il match e si
aggiudicano il primo set grazie a una buona efficacia al servizio e a un
gioco ordinato nei momenti chiave. Nel secondo parziale cambia tutto:
San Miniato cresce sensibilmente a muro e in difesa, mettendo in
difficoltà la costruzione offensiva del Torretta e riportando la gara in
equilibrio.
Il terzo set è quello decisivo. I padroni di casa scappano fino al
17-13, ma la reazione labronica è immediata e soprattutto di carattere.
Coach Orsolini cambia l’assetto inserendo il doppio alzatore con
Riposati L. e Galoppini F., soluzione che rimescola gli equilibri e
consente alla squadra di ritrovare ritmo e soluzioni offensive. Il
Torretta rimonta punto dopo punto fino al 21 pari e poi opera il
sorpasso, con Riposati Marco incisivo al servizio e Riposati L.
protagonista di una serie di quattro punti consecutivi che indirizzano
il set. Il parziale si chiude sul 25-21 grazie a un ace dello stesso
Riposati Marco.
Da quel momento la gara prende una direzione netta. Nel quarto set il
Torretta prende il controllo e chiude senza ulteriori incertezze,
trascinato da un’ottima prova di Riposati L., autore di oltre venti
punti complessivi, cinque muri e una presenza costante nei momenti
decisivi.
Nel post partita coach Orsolini ha sottolineato il valore della sfida e
la qualità dell’avversario, inserendo la prestazione in un contesto di
alto livello tecnico: “Contro il S. Miniato è stata una partita molto
difficile e bella per i notevoli contenuti tecnici, grazie alla bravura
dei nostri avversari che hanno messo in campo fin dall’inizio un
servizio importante e incisivo e un’ottima relazione muro-difesa. Per
questo abbiamo assistito a lunghi scambi che hanno entusiasmato il
numeroso pubblico presente. Noi bravi in difesa e nelle fasi break più
importanti e capaci di portare a nostro favore il risultato quando
abbiamo capito come leggere meglio le loro soluzioni a muro. Abbiamo
anche cambiato più volte assetto tattico con l’utilizzo di 13 giocatori
su 14 e questo è stato un aspetto decisivo. Ringrazio la società, i
dirigenti e il settore giovanile presente, che ha dato una bellissima
immagine di una società unita attorno alla prima squadra maschile”.
Il Torretta continua così a guardare tutti dall’alto, con la Serie B
sempre più vicina e due giornate ancora da giocare per completare il
percorso.
Roster
Riposati Marco (capitano), Tellini, Del Mastio, Malacarne, Costa,
Mattolini, Marzana, Gianassi, Riposati L., Galoppini A., Galoppini F.,
Bagnoli, Melani e Olmi.