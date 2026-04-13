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Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta

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13 Aprile 2026

Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta

Livorno 13 aprile 2026 Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta

Il Torretta continua la sua corsa al vertice e

supera anche l’ostacolo San Miniato, rafforzando una leadership che a

due giornate dal termine avvicina in modo sempre più concreto

l’obiettivo Serie B. Un successo pesante, maturato al termine di una

gara più complicata del previsto, che conferma la solidità del gruppo

labronico in una fase decisiva della stagione.

L’inizio è favorevole agli ospiti, che approcciano bene il match e si

aggiudicano il primo set grazie a una buona efficacia al servizio e a un

gioco ordinato nei momenti chiave. Nel secondo parziale cambia tutto:

San Miniato cresce sensibilmente a muro e in difesa, mettendo in

difficoltà la costruzione offensiva del Torretta e riportando la gara in

equilibrio.

Il terzo set è quello decisivo. I padroni di casa scappano fino al

17-13, ma la reazione labronica è immediata e soprattutto di carattere.

Coach Orsolini cambia l’assetto inserendo il doppio alzatore con

Riposati L. e Galoppini F., soluzione che rimescola gli equilibri e

consente alla squadra di ritrovare ritmo e soluzioni offensive. Il

Torretta rimonta punto dopo punto fino al 21 pari e poi opera il

sorpasso, con Riposati Marco incisivo al servizio e Riposati L.

protagonista di una serie di quattro punti consecutivi che indirizzano

il set. Il parziale si chiude sul 25-21 grazie a un ace dello stesso

Riposati Marco.

Da quel momento la gara prende una direzione netta. Nel quarto set il

Torretta prende il controllo e chiude senza ulteriori incertezze,

trascinato da un’ottima prova di Riposati L., autore di oltre venti

punti complessivi, cinque muri e una presenza costante nei momenti

decisivi.

Nel post partita coach Orsolini ha sottolineato il valore della sfida e

la qualità dell’avversario, inserendo la prestazione in un contesto di

alto livello tecnico: “Contro il S. Miniato è stata una partita molto

difficile e bella per i notevoli contenuti tecnici, grazie alla bravura

dei nostri avversari che hanno messo in campo fin dall’inizio un

servizio importante e incisivo e un’ottima relazione muro-difesa. Per

questo abbiamo assistito a lunghi scambi che hanno entusiasmato il

numeroso pubblico presente. Noi bravi in difesa e nelle fasi break più

importanti e capaci di portare a nostro favore il risultato quando

abbiamo capito come leggere meglio le loro soluzioni a muro. Abbiamo

anche cambiato più volte assetto tattico con l’utilizzo di 13 giocatori

su 14 e questo è stato un aspetto decisivo. Ringrazio la società, i

dirigenti e il settore giovanile presente, che ha dato una bellissima

immagine di una società unita attorno alla prima squadra maschile”.

Il Torretta continua così a guardare tutti dall’alto, con la Serie B

sempre più vicina e due giornate ancora da giocare per completare il

percorso.

Roster

Riposati Marco (capitano), Tellini, Del Mastio, Malacarne, Costa,

Mattolini, Marzana, Gianassi, Riposati L., Galoppini A., Galoppini F.,

Bagnoli, Melani e Olmi.

Il Torretta sempre più vicino alla Serie B: vittoria a San Miniato e fuga in vetta