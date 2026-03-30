Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta
Livorno 30 marzo 2026 Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta
Il Torretta continua a vincere e a sognare. I
labronici espugnano Pisa al termine di una battaglia combattuta e
conquistano la ventesima vittoria su ventuno gare, confermandosi al
primo posto con un margine importante sulle inseguitrici.
Il successo arriva al tie-break contro la Turris Pisa, al termine di una
partita dai due volti. I primi due set sono a senso unico: il Torretta
impone ritmo e qualità, sfruttando soprattutto un servizio efficace che
mette in difficoltà la ricezione avversaria e consente di costruire con
continuità muro e contrattacco.
Nel terzo set, però, la gara cambia. Dopo un avvio dominante (6-1), i
labronici calano e permettono ai padroni di casa di rientrare fino a
riaprire il match. Il Pisa prende fiducia, si aggiudica il parziale e
poi controlla anche il quarto, portando la sfida al tie-break.
Nel momento decisivo, però, il Torretta ritrova lucidità e qualità. Il
break iniziale indirizza subito il quinto set e i padroni di casa non
riescono più a rientrare. Protagonisti Galoppini Federico, concreto e
incisivo in attacco, Marzana e Riposati Marco, decisivi nei momenti
chiave.
Soddisfazione anche per la prova dei fratelli Galoppini, con Alessandro
in regia e Federico terminale offensivo di riferimento.
“Sapevo che era uno degli appuntamenti più difficili contro una squadra
forte ed esperta -dichiara coach Orsolini a fine gara- Nei primi due set
ha funzionato molto bene il servizio, che ha costretto gli avversari a
giocare palla alta, spesso fermata dal nostro muro. Poi siamo calati in
questo fondamentale e abbiamo subito il loro attacco. Nel tie-break
siamo tornati a variare le soluzioni offensive e questo ha fatto la
differenza. Molto bene la regia, la difesa e la fase break. Emozionante
anche il pubblico, sembrava di giocare in casa” conclude il coach.
Dopo la pausa pasquale scatterà il rush finale: cinque partite per
difendere il primato, con tre gare da disputare in casa. Il primo posto
vale la promozione diretta in Serie B, mentre dal secondo al quinto si
accederà ai playoff. Un obiettivo sempre più concreto per un Torretta
che, numeri alla mano, continua a non fermarsi.