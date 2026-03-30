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Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta

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30 Marzo 2026

Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta

Livorno 30 marzo 2026 Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta

Il Torretta continua a vincere e a sognare. I

labronici espugnano Pisa al termine di una battaglia combattuta e

conquistano la ventesima vittoria su ventuno gare, confermandosi al

primo posto con un margine importante sulle inseguitrici.

Il successo arriva al tie-break contro la Turris Pisa, al termine di una

partita dai due volti. I primi due set sono a senso unico: il Torretta

impone ritmo e qualità, sfruttando soprattutto un servizio efficace che

mette in difficoltà la ricezione avversaria e consente di costruire con

continuità muro e contrattacco.

Nel terzo set, però, la gara cambia. Dopo un avvio dominante (6-1), i

labronici calano e permettono ai padroni di casa di rientrare fino a

riaprire il match. Il Pisa prende fiducia, si aggiudica il parziale e

poi controlla anche il quarto, portando la sfida al tie-break.

Nel momento decisivo, però, il Torretta ritrova lucidità e qualità. Il

break iniziale indirizza subito il quinto set e i padroni di casa non

riescono più a rientrare. Protagonisti Galoppini Federico, concreto e

incisivo in attacco, Marzana e Riposati Marco, decisivi nei momenti

chiave.

Soddisfazione anche per la prova dei fratelli Galoppini, con Alessandro

in regia e Federico terminale offensivo di riferimento.

“Sapevo che era uno degli appuntamenti più difficili contro una squadra

forte ed esperta -dichiara coach Orsolini a fine gara- Nei primi due set

ha funzionato molto bene il servizio, che ha costretto gli avversari a

giocare palla alta, spesso fermata dal nostro muro. Poi siamo calati in

questo fondamentale e abbiamo subito il loro attacco. Nel tie-break

siamo tornati a variare le soluzioni offensive e questo ha fatto la

differenza. Molto bene la regia, la difesa e la fase break. Emozionante

anche il pubblico, sembrava di giocare in casa” conclude il coach.

Dopo la pausa pasquale scatterà il rush finale: cinque partite per

difendere il primato, con tre gare da disputare in casa. Il primo posto

vale la promozione diretta in Serie B, mentre dal secondo al quinto si

accederà ai playoff. Un obiettivo sempre più concreto per un Torretta

che, numeri alla mano, continua a non fermarsi.