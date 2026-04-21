Il Torretta vede la Serie B: battuto Prato al tie-break, mancano solo 3 punti alla promozione matematica
Livorno 21 aprile 2026 Il Torretta vede la Serie B: battuto Prato al tie-break, mancano solo 3 punti alla promozione matematica
Il Torretta è ormai a un passo dalla Serie B.
La vittoria al tie-break contro Prato consolida una stagione dominata e
porta la squadra a soli tre punti dalla certezza matematica del salto di
categoria.Un successo pesante, arrivato al termine di una sfida intensa
e combattuta, che conferma il percorso quasi impeccabile dei livornesi:
22 vittorie nelle ultime 23 partite, primo posto nel girone Firenze con
oltre sei punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto un dato che
fotografa la solidità del gruppo nei momenti chiave, con 7 tie-break
vinti su 7 disputati.Prato parte meglio e si aggiudica il primo set al
termine di un parziale equilibrato fino al 21. Il Torretta però reagisce
subito, alzando il livello del proprio gioco e ribaltando l’inerzia
dell’incontro: secondo e terzo set vengono conquistati con autorità,
grazie a una pallavolo più fluida e concreta che porta i padroni di casa
avanti 2-1.Nel quarto set gli ospiti alzano nuovamente l’intensità,
soprattutto al servizio, rimettendo tutto in discussione e trascinando
la gara al quinto set. Nel momento decisivo emerge ancora una volta la
forza del gruppo: la distribuzione dei fratelli Galoppini permette di
variare il gioco, mentre Del Mastio, Costa e Marzana trovano continuità
in attacco e a muro.I fratelli Riposati risultano determinanti nei punti
chiave con ace, muri e attacchi pesanti, mentre la fase difensiva,
guidata dai liberi, tiene viva la squadra fino alla volata finale. Il
Torretta chiude così un’altra gara al tie-break tra l’entusiasmo del
pubblico presente.A fine partita coach Orsolini ha sottolineato la
capacità della squadra di adattarsi ai diversi momenti del match,
evidenziando la qualità del primo set in ricezione, la gestione delle
difficoltà quando Prato ha aumentato la pressione al servizio e
soprattutto la solidità mentale nei frangenti decisivi: “Nei momenti
difficili non ci disuniamo, ma troviamo sempre una reazione da squadra
vera”.
Roster Torretta:
Riposati Luca (20), Riposati Marco (20, capitano), Galoppini Federico
(11), Marzana (8), Costa (7), Del Mastio (6), Tellini (5), Galoppini
Alessandro (1), Malacarne, Mattolini, Gianassi, Bagnoli, Melani, Olmi
(liberi).