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Il Torretta vede la Serie B: battuto Prato al tie-break, mancano solo 3 punti alla promozione matematica

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21 Aprile 2026

Il Torretta vede la Serie B: battuto Prato al tie-break, mancano solo 3 punti alla promozione matematica

Livorno 21 aprile 2026 Il Torretta vede la Serie B: battuto Prato al tie-break, mancano solo 3 punti alla promozione matematica

Il Torretta è ormai a un passo dalla Serie B.

La vittoria al tie-break contro Prato consolida una stagione dominata e

porta la squadra a soli tre punti dalla certezza matematica del salto di

categoria.Un successo pesante, arrivato al termine di una sfida intensa

e combattuta, che conferma il percorso quasi impeccabile dei livornesi:

22 vittorie nelle ultime 23 partite, primo posto nel girone Firenze con

oltre sei punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto un dato che

fotografa la solidità del gruppo nei momenti chiave, con 7 tie-break

vinti su 7 disputati.Prato parte meglio e si aggiudica il primo set al

termine di un parziale equilibrato fino al 21. Il Torretta però reagisce

subito, alzando il livello del proprio gioco e ribaltando l’inerzia

dell’incontro: secondo e terzo set vengono conquistati con autorità,

grazie a una pallavolo più fluida e concreta che porta i padroni di casa

avanti 2-1.Nel quarto set gli ospiti alzano nuovamente l’intensità,

soprattutto al servizio, rimettendo tutto in discussione e trascinando

la gara al quinto set. Nel momento decisivo emerge ancora una volta la

forza del gruppo: la distribuzione dei fratelli Galoppini permette di

variare il gioco, mentre Del Mastio, Costa e Marzana trovano continuità

in attacco e a muro.I fratelli Riposati risultano determinanti nei punti

chiave con ace, muri e attacchi pesanti, mentre la fase difensiva,

guidata dai liberi, tiene viva la squadra fino alla volata finale. Il

Torretta chiude così un’altra gara al tie-break tra l’entusiasmo del

pubblico presente.A fine partita coach Orsolini ha sottolineato la

capacità della squadra di adattarsi ai diversi momenti del match,

evidenziando la qualità del primo set in ricezione, la gestione delle

difficoltà quando Prato ha aumentato la pressione al servizio e

soprattutto la solidità mentale nei frangenti decisivi: “Nei momenti

difficili non ci disuniamo, ma troviamo sempre una reazione da squadra

vera”.

Roster Torretta:

Riposati Luca (20), Riposati Marco (20, capitano), Galoppini Federico

(11), Marzana (8), Costa (7), Del Mastio (6), Tellini (5), Galoppini

Alessandro (1), Malacarne, Mattolini, Gianassi, Bagnoli, Melani, Olmi

(liberi).