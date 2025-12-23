Home

23 Dicembre 2025

Livorno 23 dicembre 2025 Il Torretta Volley non si ferma più, batte Colle Val d’Elsa e ne vince 11 su 11

Un percorso perfetto fino a Natale per i ragazzi di Orsolini, primi in

classifica e imbattuti

Livorno, 22 dicembre 2025 – Il Torretta Volley Livorno continua a

stupire: battendo il Colle Val D’Elsa per 3-0, i ragazzi di Orsolini

centrano l’undicesima vittoria consecutiva in altrettante partite e

chiudono il girone d’andata in testa alla classifica, davanti a Cascina

e Firenze Volley.

Partita dominata dai labronici, che non hanno mai mollato nonostante la

resistenza dei tenaci avversari. Il punteggio di tre set a zero non

racconta completamente la sfida: nel secondo e nel terzo set il Colle

avrebbe meritato qualcosa di più, ma la compattezza del gruppo e la

sincronia nei cambi dei padroni di casa hanno fatto la differenza.

Primo set con Galoppini Federico e Riposati Luca nella diagonale di

costruzione, capitan Riposati Marco e Tellini in banda, centrali Marzana

(top scorer dell’incontro) e Mattolini, liberi Melani e Olmi. Ottima

gestione dei cambi con Bagnoli, Del Mastio, Costa, Galoppini A. e

Malacarne subentrati nei set successivi, dando un contributo decisivo.

Il tecnico Orsolini a fine gara ha commentato: “Abbiamo giocato una

buona partita, con un primo set pieno di contenuti tecnici e pochissimi

errori. Nei successivi due set abbiamo avuto più difficoltà, soprattutto

nel muro, ma la ricezione e la difesa sono state ancora protagoniste.

Ottimo il servizio e la gestione del cambio palla, con adattabilità a

più assetti di gioco”.

Un regalo di Natale perfetto per società e tifosi, ma Orsolini ricorda

che questo è solo un primo passo: “Quello che conta si vedrà alla fine

della stagione”.

Dopo la sosta natalizia, il Torretta Volley Livorno affronterà il

Firenze Ovest, squadra rinforzata e pronta a lottare per la vetta, nel

quinto e ultimo big match del girone d’andata.