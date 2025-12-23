Il Torretta Volley non si ferma più, batte Colle Val d’Elsa e ne vince 11 su 11
Livorno 23 dicembre 2025 Il Torretta Volley non si ferma più, batte Colle Val d’Elsa e ne vince 11 su 11
Un percorso perfetto fino a Natale per i ragazzi di Orsolini, primi in
classifica e imbattuti
Livorno, 22 dicembre 2025 – Il Torretta Volley Livorno continua a
stupire: battendo il Colle Val D’Elsa per 3-0, i ragazzi di Orsolini
centrano l’undicesima vittoria consecutiva in altrettante partite e
chiudono il girone d’andata in testa alla classifica, davanti a Cascina
e Firenze Volley.
Partita dominata dai labronici, che non hanno mai mollato nonostante la
resistenza dei tenaci avversari. Il punteggio di tre set a zero non
racconta completamente la sfida: nel secondo e nel terzo set il Colle
avrebbe meritato qualcosa di più, ma la compattezza del gruppo e la
sincronia nei cambi dei padroni di casa hanno fatto la differenza.
Primo set con Galoppini Federico e Riposati Luca nella diagonale di
costruzione, capitan Riposati Marco e Tellini in banda, centrali Marzana
(top scorer dell’incontro) e Mattolini, liberi Melani e Olmi. Ottima
gestione dei cambi con Bagnoli, Del Mastio, Costa, Galoppini A. e
Malacarne subentrati nei set successivi, dando un contributo decisivo.
Il tecnico Orsolini a fine gara ha commentato: “Abbiamo giocato una
buona partita, con un primo set pieno di contenuti tecnici e pochissimi
errori. Nei successivi due set abbiamo avuto più difficoltà, soprattutto
nel muro, ma la ricezione e la difesa sono state ancora protagoniste.
Ottimo il servizio e la gestione del cambio palla, con adattabilità a
più assetti di gioco”.
Un regalo di Natale perfetto per società e tifosi, ma Orsolini ricorda
che questo è solo un primo passo: “Quello che conta si vedrà alla fine
della stagione”.
Dopo la sosta natalizia, il Torretta Volley Livorno affronterà il
Firenze Ovest, squadra rinforzata e pronta a lottare per la vetta, nel
quinto e ultimo big match del girone d’andata.