4 Novembre 2024

Livorno 4 novembre 2024 Il Torretta Volley sale al primo posto in classifica

𝐏𝐚𝐥𝐥𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨: 𝐢𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐕𝐨𝐥𝐥𝐞𝐲 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨, 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐥

𝐓𝐨𝐦𝐞𝐢

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐶 – 5° 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒-𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 3 𝑣𝑠 𝑀𝑉 𝑇𝑜𝑚𝑒𝑖 1

Livorno, 03 novembre 2024 – Il derby di Livorno tra Torretta Volley e

Tomei ha acceso il palazzetto in una serata di grande pallavolo. Le due

squadre cittadine si sono affrontate in una partita intensa, con scambi

serrati e tanta carica agonistica. I tifosi di entrambe le formazioni

hanno riempito gli spalti, creando un’atmosfera coinvolgente e

sostenendo ogni punto con entusiasmo. Tra agonismo e gioco di squadra,

davanti a un palazzetto gremito, Torretta e Tomei hanno regalato

spettacolo, rendendo il match un evento spettacolare per la pallavolo

livornese.

Il primo set se lo aggiudica il Tomei con il punteggio di 25-20 con una

grande rimonta a metà parziale sostenuto da una grande prestazione del

loro opposto Gori.

Il secondo set il Torretta volley pareggia i conti vincendo 25-15 .

Il terzo set è il simbolo della partita: prima allunga il Torretta che

si porta sul 13-8, a questo punto Tomei prima recupera e poi sorpassa

andando sul 21-18. A questo punto Orsolini si gioca l’asso nella manica

con un doppio cambio: Malacarne e Del Mastio per Tellini e Galoppini

spostando Riposati Luca da opposto ad alzatore. Torretta ribalta il set

grazie anche a una serie in battuta di Malacarne e chiude il parziale

25-22.

Quarto e ultimo set 25-20 per il Torretta che chiude la partita

scacciando un tentativo di rimonta da parte del Tomei spenta da un

grande muro di Marco Riposati.

Il Torretta volley, allenata da Francesco Orsolini e Antonio Benedetti,

si aggiudica quindi il primo derby della sua storia portandosi a

punteggio pieno, momentaneamente primo in classifica.

Mister Orsolini ha espresso tutta la sua soddisfazione a fine partita:

“𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 -ha commentato il mister del Torretta- 𝐸𝑟𝑎

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎 ,𝑚𝑎

𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑐ℎ𝑒́ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑏𝑦

𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜. 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑙𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜.

𝐷𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑢𝑚𝑖𝑙𝑡𝑎̀ 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑜𝑖𝑐ℎ𝑒́ 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒, 𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜”.

Foto Filippo Mattolini

