Il Torretta Volley vola in serie B
Livorno 27 aprile 2026 Il Torretta Volley vola in serie B
Il Torretta Volley Livorno taglia il traguardo
più atteso e lo fa con l’autorevolezza delle grandi squadre: la vittoria
a Colle Val d’Elsa consegna ai livornesi la promozione matematica in
Serie B con due turni di anticipo, al termine di una stagione dominata.
I numeri raccontano con chiarezza la portata dell’impresa: 23 successi
in 24 gare, una continuità impressionante e la capacità di mantenere
sempre il controllo del campionato. La formazione guidata da coach
Francesco Orsolini ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime giornate,
senza mai cedere terreno alle inseguitrici.
Un percorso costruito nel tempo, che affonda le radici anche nella
delusione della passata stagione. La finale persa contro Massa ha
rappresentato un punto di svolta, trasformandosi in stimolo per una
crescita collettiva evidente. Il gruppo si è presentato più solido, più
maturo e soprattutto più consapevole dei propri mezzi.
A certificare la superiorità del Torretta Volley anche i dati tecnici:
sette tie-break vinti su sette, 70 set conquistati a fronte di soli 20
ceduti e il miglior quoziente punti del girone. Indicatori che
testimoniano non solo qualità, ma anche una tenuta mentale costante nei
momenti decisivi.
Questo il roster protagonista della promozione: Bagnoli Nicola, Costa
Gabriele, Del Mastio Samuele, Galoppini Alessandro, Galoppini Federico,
Gianassi Matteo, Malacarne Lorenzo, Melani Elia, Mattolini Filippo, Olmi
Jacopo, Riposati Luca, Riposati Marco, Tellini Paolo.
Alla guida tecnica Francesco Orsolini, affiancato dallo staff composto
da Franco Fabbri, Fausto Galoppini, Simone Del Mastio, Riccardo Paolucci
e Alessandro Peruzzi.
Il risultato sportivo si inserisce all’interno di un progetto più ampio,
fondato sulla valorizzazione del settore giovanile e sulla crescita
degli atleti anche sotto il profilo umano. Un percorso che negli anni ha
consolidato l’identità della società, rendendola un punto di riferimento
nel panorama pallavolistico regionale.
La promozione in Serie B rappresenta così non solo il coronamento di una
stagione straordinaria, ma anche l’inizio di una nuova fase. Per il
Torretta Volley si aprono ora scenari ambiziosi, con la volontà di
continuare a competere ad alto livello, mantenendo saldi i principi che
hanno accompagnato questa cavalcata vincente.