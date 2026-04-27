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Il Torretta Volley vola in serie B

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27 Aprile 2026

Il Torretta Volley vola in serie B

Livorno 27 aprile 2026 Il Torretta Volley vola in serie B

Il Torretta Volley Livorno taglia il traguardo

più atteso e lo fa con l’autorevolezza delle grandi squadre: la vittoria

a Colle Val d’Elsa consegna ai livornesi la promozione matematica in

Serie B con due turni di anticipo, al termine di una stagione dominata.

I numeri raccontano con chiarezza la portata dell’impresa: 23 successi

in 24 gare, una continuità impressionante e la capacità di mantenere

sempre il controllo del campionato. La formazione guidata da coach

Francesco Orsolini ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime giornate,

senza mai cedere terreno alle inseguitrici.

Un percorso costruito nel tempo, che affonda le radici anche nella

delusione della passata stagione. La finale persa contro Massa ha

rappresentato un punto di svolta, trasformandosi in stimolo per una

crescita collettiva evidente. Il gruppo si è presentato più solido, più

maturo e soprattutto più consapevole dei propri mezzi.

A certificare la superiorità del Torretta Volley anche i dati tecnici:

sette tie-break vinti su sette, 70 set conquistati a fronte di soli 20

ceduti e il miglior quoziente punti del girone. Indicatori che

testimoniano non solo qualità, ma anche una tenuta mentale costante nei

momenti decisivi.

Questo il roster protagonista della promozione: Bagnoli Nicola, Costa

Gabriele, Del Mastio Samuele, Galoppini Alessandro, Galoppini Federico,

Gianassi Matteo, Malacarne Lorenzo, Melani Elia, Mattolini Filippo, Olmi

Jacopo, Riposati Luca, Riposati Marco, Tellini Paolo.

Alla guida tecnica Francesco Orsolini, affiancato dallo staff composto

da Franco Fabbri, Fausto Galoppini, Simone Del Mastio, Riccardo Paolucci

e Alessandro Peruzzi.

Il risultato sportivo si inserisce all’interno di un progetto più ampio,

fondato sulla valorizzazione del settore giovanile e sulla crescita

degli atleti anche sotto il profilo umano. Un percorso che negli anni ha

consolidato l’identità della società, rendendola un punto di riferimento

nel panorama pallavolistico regionale.

La promozione in Serie B rappresenta così non solo il coronamento di una

stagione straordinaria, ma anche l’inizio di una nuova fase. Per il

Torretta Volley si aprono ora scenari ambiziosi, con la volontà di

continuare a competere ad alto livello, mantenendo saldi i principi che

hanno accompagnato questa cavalcata vincente.