Home

Eventi

Il tour degli Elephant Brain fa tappa al The Cage

Eventi

13 Maggio 2026

Il tour degli Elephant Brain fa tappa al The Cage

Livorno 13 maggio 2026 Il tour degli Elephant Brain fa tappa al The Cage

Una band da oltre 5 milioni di stream all’attivo e brani che hanno conquistato le copertine di playlist Spotify come Rock Italia. Dall’Umbria con furore, gli Elephant Brain bussano alle porte del The Cage per fare tappa in città con il loro “Almeno per ora – Club Tour”, che dall’autunno scorso sta girando nelle principali piazze italiane. Energia e intensità sono ciò che il quintetto sbocciato a Perugia nel 2015 porta sul palco, per dimostrare che la dimensione live è quella che più lo rappresenta. Con brani come “Niente di speciale” (2020) e “Canzoni da odiare” (2022), insieme agli ultimi singoli “Sto meglio”, “Una casa in cui tornare” e “Benedici”, gli Elephant Brain promettono al loro affezionato pubblico una scaletta intrigante e fatta di tutto ciò che nel corso degli anni li ha portati a conquistare un posto accanto ai maggiori nomi della scena rock italiana. Questo tour è una sorta di nuovo capitolo della loro carriera, nonché un modo per farsi sentire e vedere in attesa di tornare in studio per incidere nuova musica.

Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Ricci. Il 2015, anno di fondazione, è anche quello in cui registrano “Elephant Brain”, un EP interamente autoprodotto che gli permette di suonare in giro per l’Italia e di arrivare in finale all’Arezzo Wave Umbria 2016. Nel dicembre 2019, dopo tre anni fuori dalle scene per la scrittura del nuovo disco, al Rock Contest si aggiudicano il Premio SIAE per la migliore composizione con il brano “Scappare Sempre”. Il 17 gennaio 2020 esce “Niente di speciale” il disco d’esordio co-prodotto dalla stessa band insieme a Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) e distribuito da Libellula/Believe che raggiunge 5 milioni di ascolti. Anticipato dai singoli “Anche questa è insicurezza” (in copertina della playlist Rock Italia), “Neanche un’ora sveglio” e “Come mi divori” (che li vede di nuovo in copertina su Rock Italia), il secondo disco della band, “Canzoni da odiare”, esce a novembre 2022 sempre per Libellula/Believe, seguito da un tour di 40 date sui palchi più importanti della Penisola. Nella primavera 2024 tornano dal vivo con due nuovi singoli, “Sto meglio” e “Una casa in cui tornare”. Nel 2025 la band entra nel roster di Woodworm Label e si mette al lavoro su nuova musica. Il 23 maggio 2025 esce “Benedici”, brano nato a quattro mani dall’incontro tra gli Elephant Brain e i Voina. Insomma, oltre dieci anni di attività senza pause e ricchi di belle cose. Compresa la tappa labronica, che al teatrino di via del Vecchio Lazzeretto vedrà le porte aprirsi alle ore 22 di venerdì 15 maggio, per dare il via allo show alle 22.30.