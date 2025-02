Il tour italiano di Andy Timmons arriva al The Cage

Home

20 Febbraio 2025

Venerdì 21 febbraio il grande chitarrista statunitense sarà sul palco del The Cage per una delle date del tour Andy Timmons Band Italy 2025

Una serata all’insegna della grande musica rock e della chitarra di altissimo livello: il leggendario Andy Timmons farà tappa al The Cage di Livorno per una delle date del tour Andy Timmons Band Italy 2025. L’evento offrirà al pubblico un’esperienza unica con uno dei chitarristi più rispettati e talentuosi della scena internazionale che, sul palco del teatrino, sarà affiancato da Mike Daane al basso e Rob Avsharian alla batteria. La serata sarà una preziosa occasione per ascoltare dal vivo il suo ultimo album, Electric Truth, e per immergersi nel repertorio di uno dei migliori turnisti in circolazione, repertorio che attraversa decenni di carriera e di sperimentazione musicale tra virtuosismi tecnici e parentesi intime e melodiche. Un viaggio emozionante capace di conquistare ogni tipo di pubblico, dagli appassionati di rock e metal fino agli amanti del jazz e del blues. Nato nel 1963 a Evansville, nell’Indiana, Andy Timmons comincia a suonare la chitarra a 13 anni nei Taylor Bay; il sogno di diventare il frontman di una grande band viene accantonato da subito, lasciando il posto all’ambizione di intraprendere specificamente la carriera da turnista. Arrivano così gli studi di chitarra classica e, dopo un paio d’anni, di chitarra jazz all’Università di Miami, nel solco degli studi di musicisti eccellenti come i Dixie Dregs, Pat Metheny e Jaco Pastorius. Nel 1988 nasce la Andy Timmons Band e, dopo poco, lo stesso Timmons viene reclutato dai Danger Danger per completare il loro album di debutto, girare diversi video e iniziare i tour. Negli anni successivi collabora con tantissimi grandi musicisti, dagli stessi Danger Danger a Simon Phillips, Steve Vai e Joe Satriani, passando per Eric Johnson, Steve Morse, Mike Stern, Ace Frehley, Ted Nugent e Pierre Bensusan, fino a Beach Boys, Lesley Gore e Gordon Waller. Timmons si consolida così come uno dei turnisti più rispettati e richiesti a livello internazionale nonché un importante artista solista, con oltre dieci album registrati in studio e un grande riscontro di fan e critica. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30

